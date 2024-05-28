Даня Милохин задолжал налоговой «космическую» сумму

Издание с иронией отметило, что задолженность тиктокера составляет «космическую» сумму - 35 тысяч рублей. Авторы материала объяснили, что Милохин является владельцем российского ИП, которое рекламирует отечественные бренды. По словам приемного отца блогера, предпринимательскую деятельность тиктокер зарегистрировал еще до того, как стал зарабатывать на своих видео в Сети.

Милохин сейчас живет в Таиланде, но на его ИП в России все равно периодически начисляются налоги, добавили в канале. Также в издании сообщили, что весной тиктокеру в очередной раз пришла повестка из военкомата.

Ранее стала известно, какую сумму блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева задолжала налоговой. По данным РЕН ТВ , ей начислили долг в более 11 миллионов рублей.