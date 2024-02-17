Даня Милохин выиграл дебютный бой против индийского блогера Хана

Бой прошел в рамках турнира от промоушена Alpha Fight Series в Дубае. Милохин вышел на ринг под гимн и флаг России. Ему противостоял 31-летний индийский блогер Аджмал Хан.

Боксерский поединок завершился уже в первом раунде, когда Милохин заставил противника прижаться к канатам и нанес несколько ударов по голове. Главный судья досрочно остановил бой.

По словам Милохина, за участие в поединке он получит около 10 тысяч долларов. Он также признался, что планировал добить противника в третьем раунде, не рассчитывая, что все так быстро закончится.

«Я просто боялся, что он мне может нанести какой-то урон. Я счастлив!» - заявил он после боя.

Ранее знаменитый боксер Костя Цзю прокомментировал предстоящий бой Милохина, предупредив тиктокера, что бокс не прощает ошибок , а наказывает за них. По его словам, блогер не понимает, что бокс - это искусство, которым занимаются с ранних лет и тратят годы, чтобы стать профессионалом.