17 февраля 2024, 00:20

Даня Милохин выиграл дебютный бой против индийского блогера Хана

РИА «Новости»
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Российский блогер и певец Даня Милохин выиграл техническим нокаутом в первом раунде дебютный боксерский бой в Дубае. Его противником оказался индийский блогер Аджмал Хан. Об этом сообщила «Газета.ru».

Бой прошел в рамках турнира от промоушена Alpha Fight Series в Дубае. Милохин вышел на ринг под гимн и флаг России. Ему противостоял 31-летний индийский блогер Аджмал Хан.

Боксерский поединок завершился уже в первом раунде, когда Милохин заставил противника прижаться к канатам и нанес несколько ударов по голове. Главный судья досрочно остановил бой.

По словам Милохина, за участие в поединке он получит около 10 тысяч долларов. Он также признался, что планировал добить противника в третьем раунде, не рассчитывая, что все так быстро закончится.

«Я просто боялся, что он мне может нанести какой-то урон. Я счастлив!» - заявил он после боя.

Ранее знаменитый боксер Костя Цзю прокомментировал предстоящий бой Милохина, предупредив тиктокера, что бокс не прощает ошибок , а наказывает за них. По его словам, блогер не понимает, что бокс - это искусство, которым занимаются с ранних лет и тратят годы, чтобы стать профессионалом.

Бокс Блогеры Россия ОАЭ Дубай
17 февраля 2024, 01:26
«Роскошная». Басков нашел двойника Семенович
РИА «Новости»
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Певец Николай Басков нашел двойника Анны Семенович в третьем выпуске шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на канале «Россия». Об этом сообщило издание «Вокруг ТВ».

Жюри оценивало выступление восьми коллективов, причем один из самых ярких номеров показала московская группа «Девчата». Вокалистки исполнили песню «Ах, Таня, Танечка» из фильма «Карнавальная ночь».

Девушки впечатлили зрителей и своими внешними данными, причем одна из них напомнила Баскову его коллегу Семенович.

После того, как певец к ней обратился и получил ответ, то отметил, что она и разговаривает также. Вокалистка на это добавила, что помимо фигуры и голоса у нее такой же цвет глаз, как у Семенович.

«Вы роскошная», - подтвердил Басков.

Группа «Девчата» набрала 97 баллов, но в финале выпуска их обошли государственный камерный хор Республики Татарстан из Казани и ансамбль ARIELLE, набравшие по 100 баллов.

Ранее Анна Семенович снялась в откровенной фотосессии , представ в кадре в нижнем белье с кружевами. Своими фотографиями она порадовала подписчиков в соцсетях.

Музыка Телевидение Николай Басков
17 февраля 2024, 01:04
Умерла актриса фильмов для взрослых Саша Попович
Unsplash
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Мексиканская актриса фильмов для взрослых Саша Попович, известная под псевдонимом Саша Монтенегро, скончалась после инсульта. Ей было 78 лет, сообщило мексиканское издание TVyNovelas.

О смерти Попович от сердечного приступа стало известно в День всех влюбленных, 14 февраля. Последние несколько лет звезда европейской эротики боролась с раком легких.

Саша Попович родилась 20 января 1946 года, карьеру актрисы она начала в 1970-х годах. Звезда снялась в восьми десятках фильмах, большая часть которых относится к жанру эротики и лучо-кино. Среди них, такие как «Милашки», «Полуночные куколки», «Тяжелая жизнь девушек легкого поведения» и «Белоснежка и семь любовников».

Также Монтенегро пробовала себя и в других жанрах. Она участвовала в театральных постановках и вела несколько телепрограмм в Мексике.

Порноактриса вышла замуж за покойного Хосе Лопеса Портильо, бывшего президента Мексики. Ради Попович он бросил супругу с тремя детьми.

Мексика Фильмы
16 февраля 2024, 23:15
Пресняков посмеялся над Zivert и Полиной Гагариной
Global Look Press
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Певец Владимир Пресняков в очередном выпуске 12-го сезона шоу «Голос» подшутил над своими коллегами — Zivert и Полиной Гагариной, — во время набора команды. Поводом для этого стал рассказ одной из участниц проекта.

Во время выступления конкурсантки Эммы Дергилевой к ней повернулись только мужчины. Девушка сказала им спасибо за оказанное внимание и заявила, что ждала именно такой реакции.

«Очень рада, что повернулись люди, на которых я надеялась больше всего», - сказала она Zivert тут же, показав на себя и Гагарину, парировала фразой «Слава богу, нелюди не повернулись». Пресняков в ответ с иронией заявил, что не может отнести девушек к людям.

Дергилева в качестве оправдания за свое высказывание уточнила, что привыкла «впитывать мужскую энергию». Артист парировал, что «так и должно быть по жизни».

В январе Полина Гагарина покинула студию в первый съемочный день шоу. Поводом для этого стало поведение одной из участниц.

Шоу Голос Песни
16 февраля 2024, 23:02
Умер известный фотограф Дмитрий Марков
Unsplash
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Фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Псковская губерния».

Точные причины смерти не указывались. В после отметили, что в последние дни Марков испытывал «давление со стороны своих читателей в соцсетях из-за своей позиции» по поводу друзей, которые отправились на спецоперацию.

Марков родился в подмосковном городе Пушкино. Он увлекся фотографией после поступления в инженерный колледж. Будучи студентом он приобрел свою первую камеру.

Широкая известность к нему пришла благодаря жанровым снимкам провинциальной России. Марков фотографировал на камеру своего смартфона и активно вел социальные сети. Его работы выставляли во Франции и США.

В 2016 году Дмитрий Марков стал одним из 15 фотографов из 15 стран, которые участвовали в рекламной кампании iPhone 7 «Apple’s Taken on the iPhone».

Фото Россия iPhone

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