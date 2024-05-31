Даня Милохин решил вернуться в Москву

Авторы канала отметили, что тиктокер пытается заранее «задобрить россиян», заворачиваясь в флаг РФ на стримах и обещая выходить с ним на бои. Приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев сообщил журналистам, что постоянно находится с блогером на связи и тот действительно обещает приехать домой «очень скоро».

После отъезда из России Даня Милохин позволял себе негативные высказывания о стране. Когда летом 2023 года он вернулся в российскую столицу, его встретили не очень радушно - предложили отправить в армию , чтобы перевоспитать в патриотическом ключе. Угроза призыва заставила блогера бежать уже через два дня.

По данным СМИ, весной 2024 года Милохину пришла повестка из военкомата. Но, видимо, теперь его это не пугает.