Даня Милохин опозорился при ответе на вопрос из школьной программы

«Сахалин? Честно, нет. Но если прям думать… Что такое Сахалин? Это город», - попытался порассуждать он.

Тогда фигуристка стала давать блогеру подсказки, озвучив несколько вариантов, включая верный. Только после этого Милохин сказал, что «Сахалин - это остров». Однако более сложным для блогера стал вопрос, в какой стране находится Сахалин. Милохин не задумываясь ответил, что в Канаде.

Даня Милохин уехал из России 11 сентября, сейчас он живет в Дубае. В начале октября тиктокера официально призвали в армию. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее заявила, что у блогера нет отсрочки от службы в армии, и его нужно призвать в ряды ВС России.

Накануне в СМИ появилась информация, что неизвестные напали на блогера Даню Милохина в центре Тбилиси.