Дантиста Канье Уэста обвинили в поставках рэперу веселящего газа

По данным издания, экс-помощник певца обратился в Калифорнийский стоматологический совет с требованием проверить врача на снабжение клиентов закисью азота для немедицинских целей.

Ианнопулос утверждает, что Коннелли каждый месяц продавал рэперу газ за наличные и получал за это свыше 50 тысяч долларов. У Уэста появилась зависимость. Он употреблял его перед собраниями и раздавал странные указания. Настроение рэпера под влиянием газа становилось непредсказуемым.

В свою очередь, представитель Коннелли заявил, что стоматолог отрицает все обвинения. Врач назвал ситуацию «не только фактически неверной, но и намеренно вводящей в заблуждение».

По словам представителя дантиста, специалист соблюдает этические и правовые стандарты, а также старается обеспечить своим пациентам высокий уровень ухода.

Недавно стало известно, что Уэст держит в жестких рамках свою супругу, модель Бьянку Цензори. Он контролирует полностью ее жизнь , включая время для сна и рацион питания.