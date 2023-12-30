30 декабря 2023, 04:40

Данила Козловский запланировал гастроли по Европе в 2024 году

РИА «Новости»
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Актер и режиссер Данила Козловский анонсировал в 2024 году гастроли по Европе с авторским спектаклем. На афишу обратило внимание издание «7 дней».

Козловский планирует представить на Западе премьеру авторского концерта. Актер отметил, что в представлении будут песни, танцы и неожиданные откровения.

«Личная история, рассказанная и спетая от первого лица. Детство и семья, первая любовь, встречи с кумирами, любимые песни Фрэнка Синатры и ироничный взгляд на себя - все это музыкальный стендап Frank», - сказано в афише спектакля.

Из анонса следует, что представления запланированы на зиму и весну, пройдут они в Германии и на Кипре.

Ранее районный суд Москвы частично удовлетворил иск Данилы Козловского о защите чести и достоинстве. Суд постановил удалить из соцсетей материалы, порочащие его и не соответствующие действительности.

Песни Европа Спектакль Актеры
30 декабря 2023, 04:49
«Удар в спину». Киркорову стало больно от поведения Сергея Лазарева после «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Певца Филиппа Киркорова стремительно вырезали со всех новогодних программ после его появления на «голой» вечеринке, устроенной телеведущей Анастасией Ивлеевой. Артист страдает из-за разочарования поклонников в нем, отмены своих праздничных мероприятий, а также поведения коллег по цеху, в том числе поступка Сергея Лазарева, который когда-то называл поп-короля своим учителем. Об этом сообщил сайт mk.ru со ссылкой на источник.

Журналисты выяснили подробности оперативной пересъемки комедии «Иван Васильевич меняет все», где Киркоров принимал участие. Теперь сцены с ним решили вырезать, а на роль певца позвали актера Никиту Кологривого. Также из проекта уберут певицу Анну Asti, а вместо нее покажут выступление Сергея Лазарева. Вокалист согласился на предложение, несмотря на дружбу с Киркоровым.

«Для Филиппа, конечно, именно поведение коллег - удар в спину. Никто даже и не думает защитить его публично. Хотя Филипп всегда посещает мероприятия друзей абсолютно бесплатно, не требуя за это денег», - высказался собеседник издания.

До этого стало известно, что выступления Киркорова и певицы Лолиты Милявской отменили в рамках «Зимнего Show». Программы вокалистов Димы Билана, Лады Дэнс и Дмитрия Маликова отменять не стали.

Поэт и актер Илья Резник ранее предложил альтернативу Киркорову на новогодней программе по телевизору. По его мнению, зрители будут рады послушать записи «голубых огоньков» 70-х и 80-х годов.

Скандалы Филипп Киркоров Сергей Лазарев Актеры
30 декабря 2023, 03:13
Стало известно, кем заменят Анну Asti в фильме «Иван Васильевич меняет все» после «голой» вечеринки
Global Look Press
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Российской певице Анне Asti нашли замену в комедии «Иван Васильевич меняет все», теперь вместо нее роль куклы Барби сыграет вокалистка Клава Кока. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале Mash.

В материале также сообщили о замене других актеров. Вместо певца Филиппа Киркорова в проект позвали сниматься актера Никиту Кологривова, который сыграл «Кощея» в сериале «Слова пацана».

Артист согласился на роль Людовика XVI, однако российский поп-король играл Петра I. В итоге сценарий экстренно переписали и вырезали неподходящие по смыслу сцены. На съемочной площадке Кологривый произнес коронную фразу «За фильм стою, зритель мне все, и я все зрителю». Это новый вариант высказывания из нашумевшего сериала о преступных группировках.

Самой сговорчивой оказалась Клава Кока. Она сразу согласилась на предложенные условия, потому что мечтала попробовать себя в роли актрисы.

Шквал негатива обрушился на знаменитостей после их появления на скандальной «голой» вечеринке, устроенной телеведущей Ананстасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Среди приглашенных было много артистов: Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Анна Asti, Дима Билан и другие. Ранее стало известно, что концерты Киркорова и Лолиты отменили в рамках «Зимнего Show» , запланированного на 1 января.

Скандалы Кино Фильмы Актеры Анастасия Ивлеева
30 декабря 2023, 01:44
Организаторы «Зимнего Show» сняли Лолиту и Киркорова с мероприятия после «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Концерты певцов Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской отменили в рамках «Зимнего Show», запланированного на 1 января. Информацию об этом опубликовали на сайте Live Арены.

«Вынуждены сообщить об изменении состава артистов и формата мероприятия „Зимнее Show“ <…> Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito», - сказано в публикации.

Вокалистов Диму Билана, Ладу Дэнс и Дмитрия Маликова с мероприятия не сняли.

Волна негатива поднялась на некоторых представителей отечественного шоу-бизнеса после их появления на «голой» вечеринке, которую устроила телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в московском клубе «Мутабор». Дресс-код на мероприятии подразумевал костюмы с минимальным количеством одежды на участниках.

На событие пришли знаменитости Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Ксения Собчак, а также известные блогеры.

Ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию нашумевшего мероприятия в ночь на 21 декабря. На вечеринке, куда пришли не менее 200 гостей, зафиксировали нарушение правопорядка - отдыхающие веселились там в голом виде, что оскорбляет человеческое достоинство.

Скандалы Филипп Киркоров Лолита Милявская Анастасия Ивлеева
29 декабря 2023, 19:35
Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч за организацию «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Лефортовский суд Москвы оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию скандальной «голой» вечеринки. Об этом сообщили в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.

Телеведущая организовала мероприятие, в котором приняли участие не менее 200 человек. На вечеринке зафиксировали нарушение правопорядка - участники находились там в голом виде, оскорбляющем человеческое достоинство.

Также речь идет о таких нарушениях, как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и нецензурная брань в общественном месте.

«Судом назначено Ивлеевой наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе.

Вечеринка блогера вызвала резкое осуждение со стороны россиян, общественников и политиков. После мероприятия блогер публично извинилась и пообещала направить вырученные от продажи билетов средства в благотворительные организации.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Штрафы Суд Блогеры Анастасия Ивлеева

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