Данила Козловский запланировал гастроли по Европе в 2024 году

Козловский планирует представить на Западе премьеру авторского концерта. Актер отметил, что в представлении будут песни, танцы и неожиданные откровения.

«Личная история, рассказанная и спетая от первого лица. Детство и семья, первая любовь, встречи с кумирами, любимые песни Фрэнка Синатры и ироничный взгляд на себя - все это музыкальный стендап Frank», - сказано в афише спектакля.

Из анонса следует, что представления запланированы на зиму и весну, пройдут они в Германии и на Кипре.

Ранее районный суд Москвы частично удовлетворил иск Данилы Козловского о защите чести и достоинстве. Суд постановил удалить из соцсетей материалы, порочащие его и не соответствующие действительности.