Данила Козловский уехал в США
Актер Данила Козловский поделился в соцсетях кадрами с американского пляжа. Судя по фотографиям, он проводит время на морском побережье с дочерью Одой-Валентиной, которая живет с матерью в Нью-Йорке. Девочке 20 февраля исполнилось четыре года.
Дочь Козловского живет со своей матерью, моделью Ольгой Зуевой. Актер расстался с ней практически сразу после рождения ребенка и видит дочь максимум несколько раз в год.
Кроме прогулки по пляжу, на фото попал момент разбора подарков. Девочка тут же надела розовое платье и шубку. Кстати, лица Оды-Валентины не видно ни на одном кадре, а на том, что снят на пляже, она закрывается розовой панамкой.
Пользователи соцсетей адресовали девочке добрые пожелания: «сиять ярче звезд», «расти самой счастливой» и здоровой.
В декабре стало известно, что в 2024 году Данила Козловский планирует совершить гастроли по Европе с авторским спектаклем. Как обозначили в афише, это будет «личная история, рассказанная и спетая от первого лица».