Данила Козловский уехал в США

Дочь Козловского живет со своей матерью, моделью Ольгой Зуевой. Актер расстался с ней практически сразу после рождения ребенка и видит дочь максимум несколько раз в год.

Кроме прогулки по пляжу, на фото попал момент разбора подарков. Девочка тут же надела розовое платье и шубку. Кстати, лица Оды-Валентины не видно ни на одном кадре, а на том, что снят на пляже, она закрывается розовой панамкой.

Пользователи соцсетей адресовали девочке добрые пожелания: «сиять ярче звезд», «расти самой счастливой» и здоровой.

В декабре стало известно, что в 2024 году Данила Козловский планирует совершить гастроли по Европе с авторским спектаклем. Как обозначили в афише, это будет «личная история, рассказанная и спетая от первого лица».