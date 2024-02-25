Данила Козловский нашел подработку в Берлине

Российский актер Данила Козловский представил новое шоу, с которым катается по городам Европы. По информации издания kp.ru , ближайшее выступление артиста пройдет в Берлине.

Козловский остался без работы после своего визита в США в прошлом году. Публика решила, что он «сбежал», артиста убрали из постановок и перестали приглашать в проекты. Актер заявил, что уходит в отпуск до конца 2023 года, потом он улетел в Турцию.

В шоу Козловского будет много песен, танцев и откровений. Актер признался, что привыкает к новым реалиям, рассказывая о личном, семье и любви.

«Это жутко интересно, потому что ты вступаешь в какой-то очень прямой диалог со зрителем, постоянно находишься с ним в активном контакте… Это очень живой процесс», - признал Козловский.

Выступление в Европе Козловский анонсировал еще в декабре прошлого года. Представления запланированы на зиму и весну , пройдут они в Германии и на Кипре.