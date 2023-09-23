Данил Плужников не прошел слепые прослушивания в новом сезоне «Голос. Уже не дети»
Популярный участник шоу «Голос. Дети» Данил Плужников не смог пройти слепые прослушивания в новом сезоне проекта «Голос. Уже не дети». Об этом сообщило издание News.ru.
Исполнитель завоевал множество сердец своим обаянием и музыкальным талантом, став одним из самых ярких участников «Голос. Дети». Его выступления всегда вызывали восторженные реакции как наставников, так и зрителей. Поэтому многие ждали его участия в новом сезоне «Голос. Уже не дети».
Когда Плужников вышел на сцену, никто из наставников к нему не повернулся. После того, как члены жюри увидели Данила, они начали оправдываться и выражать свое уважение к его таланту. Плужников достойно принял поражение. Поклонники поддержали исполнителя, он остается одним из ярких молодых талантов с большим будущим.
Ранее сообщалось, что оренбургский исполнитель Рутгер Гарехт, воспитанник Пелагеи , тоже не прошел слепые прослушивания в шоу «Голос. Уже не дети».