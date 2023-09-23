Данил Плужников не прошел слепые прослушивания в новом сезоне «Голос. Уже не дети»

«Про Иисуса не стоило». Галкина в России разнесли в пух и прах после концерта на Кипре

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Новые шутки шоумена Максима Галкина* вызвали шквал негатива у российских граждан. Об этом сообщило издание News.ru.

Во время последнего выступления на Кипре комик неудачно пошутил про Иисуса. Артист напомнил, что в июне ему исполнилось 47 лет и назвал это число возрастом Христа с некоторыми условиями.

«Иисусу Христу было бы столько же, если бы он вовремя эмигрировал», - заявил комик.

Узнавшие о религиозной насмешке россияне не оценили шутку. Как сообщили авторы материала, люди написали, что «про Иисуса не стоило» шутить. Также некоторые граждане заявили, что не понимают смеха восторженной публики. Они посчитали шутки Галкина* менее смешными, чем он сам.

Также в публикации сказано, что россияне раскритиковали внешность юмориста. По их словам, при жизни в России знаменитость был «холеным, ухоженным, а сейчас пообтрепался». Помимо этого юморист оказался «не нужен за бугром», как и другие артисты, сбежавшие из РФ после февраля 2022 года. Впрочем, сам комик действительно рассказал о сложной финансовой ситуации после эмиграции. На концерте шутник признался, что деньги ему нужны для помощи ВСУ.

Высказался о Галкине* и блогер Гражданин Кадет. Он отметил, что муж певицы Аллы Пугачевой «никогда не представлял никакой ценности для России».

«Сейчас жидкий метается и называет свою родину Израилем, но это временно, как мы сейчас поняли. <…> Галкин* сам на себя не похож, похож на Дракулу», - заявил он.

Ранее Максим Галкин* обвинил Россию в отмене концертов в Казахстане. Он заявил, что «недрогнувшая российская рука дотянулась до Астаны и Алматы».

*Максим Галкин - признан иноагентом в России.