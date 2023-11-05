Дача Пугачевой в Подмосковье подешевела более чем вдвое
Стоимость дачи Аллы Пугачевой в Солнечногорске упала более чем в два раза. Цена недвижимости рухнула с 225 миллионов до 100 миллионов рублей. Об этом осведомленный источник сообщил Telegram-каналу Mash.
Цену снизили из-за срочности, чтобы быстрее найти покупателя на элитную недвижимость, сообщил источник. До недавнего времени на даче жил внук Пугачевой Никита Пресняков.
Дача построена в четыре этажа, в ней есть кинотеатр, релакс-зона с бассейном и хамамом, несколько зон с каминами, бар, бильярдная. Территория оборудована спортивными и детскими площадками, при даче есть собственная береговая линия и пирс.
Именно они стали камнем преткновения для артистки в 2023 году. Саратовский обанкротившийся бизнесмен Анатолий Рыськов подал в суд на Пугачеву и ее дочь с требованием обеспечить доступ к береговой полосе и снести пирс на даче. В суде не уточнили, какое отношение Рыськов имеет к звездам и их даче. В начале февраля бизнесмен подал аналогичный иск против Филиппа Киркорова, ему тоже мешал пирс на даче звезды.