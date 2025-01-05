05 января 2025, 04:02

Цыганова заявила о связи между одеждой и разрушением традиционных ценностей

РИА «Новости»
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Из-за безразмерной одежды россиянки перестали подчеркивать свою женственность. Певица Вика Цыганова заявила РИА «Новости», что такие фасоны разрушают традиционные ценности.

Из-за безразмерной одежды россиянки перестали подчеркивать свою женственность. Певица Вика Цыганова заявила РИА «Новости» , что такие фасоны разрушают традиционные ценности.

Она раскритиковала современную моду на оверсайз. Цыганова почувствовала себя в концлагере среди людей, предпочитающих такую одежду.

«Оверсайз-одежда, женщины в ней потеряли свою женственность. Мне кажется даже, что через одежду происходит разрушение традиционных ценностей в нашей стране и в наших людях», - сказала певица.

Не только Цыганова обрушилась с критикой на вещи оверсайз. Стилисты назвали их непривлекательными для противоположного пола , посоветовали не надевать женщинам с низким ростом и всем мужчинам. Основатель модельной школы Елена Шерипова сообщила о проблемах с самооценкой у любителей облачиться в безразмерную или наоборот слишком обтягивающую одежду.

Мода Шоу-бизнес
05 января 2025, 00:46
Овечкин впервые высказался о скандальном видео с матом
РИА «Новости»
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Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не видит ничего плохого в новогоднем поздравлении коллег с использованием нецензурной лексики, так как видео предназначалось для участников закрытой группы. Комментарий спортсмена «Матч ТВ» опубликовал в своем Telegram-канале.

«Да уж… Слушайте, это вышло из закрытой группы. Я думаю, ничего с этим сделать нельзя. Ничего плохого там не было. Все нормально», - сказал Овечкин.

Видео, на котором хоккеист, используя мат, подвел итоги победного матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Бостоном» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, разлетелось по соцсетям. Команда Овечкина тогда обыграла противника со счетом 3:1.

Россиянин обратился к одноклубникам со словами, что они обыграли «Бостон», а сейчас поедут домой праздновать Новый год. Он пожелал им здоровья и хорошо отдохнуть, «открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться».

Ранее Овечкин занял второе место в списке лучших хоккеистов XXI века.

Праздники Спортсмены Хоккей Новый год Александр Овечкин
04 января 2025, 23:23
Мизулина заинтриговала подписчиков совместным фото с Шаманом
Freepik
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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина показала совместную фотографию с певцом Шаманом (Ярославом Дроновым). Снимок появился в ее Telegram-канале.

На снимке Екатерина стояла в домашнем халате и туфлях рядом с Шаманом. Она держала в руках букет белых роз. Артист в черной куртке, меховой шапке и белых кроссовках делал селфи, судя по всему в прихожей квартиры. При этом на руке у него было написано имя «Катя».

Мизулина подписала под снимком: «А как вы проводите новогодние праздники?».

В октябре 2024 года Шаман сообщил о разводе со второй женой, пиарщицей Еленой Мартыновой. Поклонники приписывали ему роман с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, которая периодически делится совместными видео и фото с артистом. Сам Дронов же неоднократно рассказывал, что у них прекрасные, дружеские отношения.

Интернет Екатерина Мизулина Артисты
04 января 2025, 18:39
Актер из сериалов «Солдаты» и «След» умер на 59-м году жизни
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Российский актер Сергей Косач скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщил сайт «Кино-театр.ру».

По информации источника, артист ушел из жизни 3 января.

Косач в 1991 году окончил режиссерский факультет ГИТИС имени Луначарского, служил в Роменском народном музыкально-драматическом театре.

Как клипмейкер Косач работал с такими исполнителями, как Александр Барыкин, Маша Распутина, Алена Апина, группами «Комбинация», «Технология», «Кармэн», Игорем Сарухановым и многими другими. В 1991 году получил приз «Овация» за клип композиции «Бухгалтер» для «Комбинации».

Среди его известных кинокартин - работа в сериалах «Девочка с Севера», «Солдаты», «След», «Адвокат» и «Кодекс чести».

Также Косач по собственному сценарию снял картину «Убить Бэллу», в котором сыграли Алена Апина и Игорь Лифанов.

Сериалы Актеры
04 января 2025, 17:35
Умер заслуженный артист России Александр Зотов
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Заслуженный артист России, актер театра и кино Александр Зотов скончался 3 января в возрасте 69 лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Театра Гоголя.

«Его внезапный уход - огромная потеря для нас. Александр Борисович был активно занят в текущем репертуаре, играл центральные роли в нескольких спектаклях. Выражаем искренние соболезнования близким, друзьям и коллегам», - написали в театре, которому артист посвятил несколько лет жизни.

Зотов родился и вырос в Москве, закончил ГИТИС по специальности «Драматический актер театра и кино». Он стоял у истоков создания театра «Около дома Станиславского», который знаменит не только в России, но и среди зарубежной публики.

Помимо театральных работ, Зотов участвовал в кинопроектах и телесериалах. Массовому зрителю он запомнился ролями в сериалах «Гибель империи», «Московские сумерки», «Чемпионы».

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