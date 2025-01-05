Цыганова заявила о связи между одеждой и разрушением традиционных ценностей

Из-за безразмерной одежды россиянки перестали подчеркивать свою женственность. Певица Вика Цыганова заявила РИА «Новости» , что такие фасоны разрушают традиционные ценности.

Она раскритиковала современную моду на оверсайз. Цыганова почувствовала себя в концлагере среди людей, предпочитающих такую одежду.

«Оверсайз-одежда, женщины в ней потеряли свою женственность. Мне кажется даже, что через одежду происходит разрушение традиционных ценностей в нашей стране и в наших людях», - сказала певица.

Не только Цыганова обрушилась с критикой на вещи оверсайз. Стилисты назвали их непривлекательными для противоположного пола , посоветовали не надевать женщинам с низким ростом и всем мужчинам. Основатель модельной школы Елена Шерипова сообщила о проблемах с самооценкой у любителей облачиться в безразмерную или наоборот слишком обтягивающую одежду.