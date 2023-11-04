04 ноября 2023, 02:40

Цукерберга прооперировали после спарринга

РИА «Новости»
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Американский бизнесмен, глава корпорации Meta* Марк Цукерберг попал в больницу после спарринга. Миллиардер написал в соцсети, что порвал связку и ее заменили на операции.

«Порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел из операции по ее замене», - написал Цукерберг на своей странице.

Травму бизнесмен получил при подготовке к бою MMA, запланированному на начало 2024 года. Теперь состязание придется отложить, отметил миллиардер.

В начале октября Цукерберг выложил в Сеть фотографии с синяками на лице. Магнат сообщил, что «спарринг вышел из-под контроля». Бизнесмен пошутил, что придется менять фото на аватаре.

В мае СМИ подсчитали, что доход Цукерберга за текущий год вырос на 44,3 миллиарда долларов. Стоимость активов магната оценивается в 89,9 миллиарда долларов, в рейтинге Bloomberg Billionaires Index он занимает 12-е место.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Марк Цукерберг
04 ноября 2023, 01:50
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Мажора» Галина Мочалова
Кадр из к/ф "Чиновница"
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Заслуженная артистка РФ Галина Мочалова умерла на 90 году жизни. Об этом сообщили в театре «Приют комедианта».

«Мы приносим самые искренние соболезнования родным, близким, а также всем поклонникам таланта Галины Владимировны», - сказано в некрологе.

Актриса скончалась 2 ноября, через 60 дней ей бы исполнилось 90 лет.

Мочалова появилась на свет 18 ноября 1933 года. После школы будущая звезда окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас Российский государственный институт сценических искусств - прим. ред.). Она вела свою деятельность в петербургских театрах «Комедианты» и «Приют комедианта», также служила в театре имени Лесовета. В 2007 году Мочаловой присвоили звание заслуженной артистки РФ.

Поклонники запомнили актрису по таким проектам, как «Улицы разбитых фонарей», «Мажор-3», «Тайны следствия», «Литейный», «Мастер и Маргарита» и многие другие. На счету у знаменитости 87 ролей в разных сериалах и кино.

Сериалы Кино Фильмы Актеры
04 ноября 2023, 00:37
Индийский актер фильма «Аватар» скончался от удушья
Freepik
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Индийский актер Джуниор Балайя скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщило издание Hindustan Times.

Он умер в своей резиденции в индийском городе Ченнаи. По информации журналистов, артист задохнулся. О других подробностях пока неизвестно.

Артист родился в деревне Сунданкоттай в округе Тутукуди индийского штата Тамилнад. Джуниор был третьим сыном актера Тирунелвели Субраманьяна Балайя.

Поклонники видели Джуниора Балайя в более 100 фильмах, среди них: «Каракатаккаран», «Гопура Васалиле» и «Сундаракандам», «Джули Ганапати», «Аандан Адимаи» и другие. Также мужчина снимался в индийском фильме «Аватар» 1995 года, созданным режиссером Нассаром.

В 2015 году он снялся в четырех картинах, включая «Тани Оруван» и «Пули», а за год до этого объявил о намерениях стать кинопродюсером, чтобы начать актерскую карьеру своего сына Рохита.

Индия Актеры
03 ноября 2023, 23:51
Галкин сделал первое заявление после возвращения Пугачевой в Россию
РИА «Новости»
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Шоумен Максим Галкин* остался один с детьми, когда его жена певица Алла Пугачева вернулась в Россию. После ее отъезда артист вышел на связь и сделал заявление в соцсетях.

В видеообращении знаменитость предупредил поклонников, что его концерты в Израиле перенесут на весну. В марте и апреле Галкин* намерен выступить в разных городах.

Свою жену шоумен не упомянул, но во время речи переходил из комнаты в комнату. На момент съемки видео в посещенных артистом локациях никого не было, подписчики даже смогли разглядеть обстановку жилища. Где находились дети звездной пары близнецы Лиза и Гарри, неизвестно.

О возвращении Аллы Пугачевой стало известно 2 ноября. Как сообщил Telegram-канала Baza, звезда пересекла границу с Россией на пограничном переходе в Псковской области. Уже на следующий день ее заметили на Ленинградском вокзале в Москве. Момент прибытия вокалистки попал на видео. На кадрах видно, что женщина приехала на Родину одна. Сколько времени Пугачева пробудет в стране, пока неизвестно.

* Максим Галкин - физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

Алла Пугачева Максим Галкин
03 ноября 2023, 20:14
«Никакой он не мошенник». Дядя Шабутдинова назвал задержание племянника большой неожиданностью
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Блогер и коуч Аяз Шабутдинов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Мужчине, продававшему курсы по запуску успешного бизнеса, грозит до 10 лет тюрьмы. Дядя ютубера Владимир Гольштейн рассказал «360», что мало общался с родственником, но мошенником его не считает.

Проблемы родственников - всегда удар Гольштейн отметил, что, вероятно, брат и отец Шабутдиновым гордятся, но они никогда не хвастали успехами коуча. С родителями Аяза дядя не связывался, считает, что если отец блогера захочет, то сам позвонит. Сейчас родители задержанного на отдыхе за границей.

«А так я не лезу с расспросами», - добавил он.

Задержание Аяза стало для дяди большой неожиданностью. Он пояснил, что считал племенника состоятельным человеком, видел, что тот зарабатывает крупные деньги, но не думал, что произойдет подобное. Дядя недоумевал, как Шабутдинов мог «где-то что-то не заплатить».

«Конечно, неожиданно было, не думали никогда [о задержании] <…> Это всегда удар, когда с родственником что-то случается. Ну, просто не в близких отношениях, поэтому я ничего не могу про него сказать. Чем он занимался не интересовался, потому это не мой уровень», - признался Владимир Гольштейн.

Аяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября. Его заподозрили в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что мужчина занимался инфомошенничеством , обманывал людей и уклонялся от уплаты налогов.

«Мы считаем, что никакой он не мошенник. Он в Москве, я - в Екатеринбурге, особо с ним не связывался», - сказал он.

Про то, сколько зарабатывает племянник, мужчина не знал. Видел на просторах интернета, что на счету Шабутдинова миллиарды, но особо не вникал в это. Он встречался с Аязом, когда тот был еще маленьким.

«С тех времен я его не видел, он то в разъездах, я как-то с ним не сталкивался», - сообщил Владимир.

Собеседник «360» признался, что он простой работяга, бизнес его не интересует. По словам мужчины, он больше поддерживал связь с младшим братом блогера Булатом, тот и на семейные мероприятия приезжал.

«Ну да, давно уже бизнес. <…> Возможность такая была, вот и старался заработать», - прокомментировал он деятельность Аяза.

Уголовное дело Мошенничество Блогеры

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