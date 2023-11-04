Цукерберга прооперировали после спарринга

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«Порвал крестообразную связку во время спарринга и только что вышел из операции по ее замене», - написал Цукерберг на своей странице.

Травму бизнесмен получил при подготовке к бою MMA, запланированному на начало 2024 года. Теперь состязание придется отложить, отметил миллиардер.

В начале октября Цукерберг выложил в Сеть фотографии с синяками на лице. Магнат сообщил, что «спарринг вышел из-под контроля». Бизнесмен пошутил, что придется менять фото на аватаре.

В мае СМИ подсчитали, что доход Цукерберга за текущий год вырос на 44,3 миллиарда долларов. Стоимость активов магната оценивается в 89,9 миллиарда долларов, в рейтинге Bloomberg Billionaires Index он занимает 12-е место.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.