Цискаридзе удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством»

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Документ опубликовали на федеральном портале правовых актов. Орден Цискаридзе присвоили за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и плодотворную творческую деятельность на протяжении многих лет.

Николай Цискаридзе окончил Московское академическое хореографическое училище в классе заслуженного артиста Петра Пестова. С 1992 по 2013 год был премьером балета Большого театра, исполнял главные партии в балетах «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Баядерка» и многих других.

Награждение народный артист прокомментировал «Известиям».

«Счастлив! Всю жизнь служу родной стране и русской культуре!» - подчеркнул он.