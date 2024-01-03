03 января 2024, 20:01

Цискаридзе удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством»

РИА «Новости»
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Народного артиста России, бывшего солиста Большого театра и руководителя Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ о награждении подписал президент Владимир Путин.

Документ опубликовали на федеральном портале правовых актов. Орден Цискаридзе присвоили за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и плодотворную творческую деятельность на протяжении многих лет.

Николай Цискаридзе окончил Московское академическое хореографическое училище в классе заслуженного артиста Петра Пестова. С 1992 по 2013 год был премьером балета Большого театра, исполнял главные партии в балетах «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Баядерка» и многих других.

Награждение народный артист прокомментировал «Известиям».

«Счастлив! Всю жизнь служу родной стране и русской культуре!» - подчеркнул он.

Театры Владимир Путин
03 января 2024, 18:24
Скончался еще один актер из сериала «Глухарь»
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Известный российский актер, сценарист и продюсер Петр Черняев, которого зрители помнят по сериалам «Глухарь», «След», «Адвокаты», скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщил портал «Кино-театр».

По данным издания, артиста не стало в начале января. Причина его смерти не называется. Известно, что последней работой Черняева была роль в военной драме «Танки брода не ищут» режиссера Федора Петрухина. Премьера картины намечена на 2024 год.

Черняев окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа, работал в редакции издательства «Искусство», журнале «Советский экран». Помимо съемок в кино, занимался продюсированием. В числе фильмов, которые он продвигал, - «Санжира», «Сундук предков».

Ранее не стало 43-летнего актера Алексея Черных , который снимался в «Глухаре» и «Ищейке». В сентябре скончалась 67-летняя Ангелина Ноздрина , игравшая роль в одной из серий «Глухаря».

Актеры
03 января 2024, 04:58
Рудковская объяснила, почему не отменила приглашение Киркорова на ледовое шоу
РИА «Новости»
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Продюсер Яна Рудковская объяснила, почему позвала Филиппа Киркорова на ледовое шоу своего мужа Евгения Плющенко. Она отметила, что исполнитель — друг семьи и гость, как и Дима Билан. Оба артиста попали в скандал с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Слова Рудковской привел сайт «Спорт-Экспресс».

Продюсер Яна Рудковская объяснила, почему позвала Филиппа Киркорова на ледовое шоу своего мужа Евгения Плющенко. Она отметила, что исполнитель - друг семьи и гость, как и Дима Билан. Оба артиста попали в скандал с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Слова Рудковской привел сайт «Спорт-Экспресс».

«Он наш друг и гость, почему я должна его не приглашать, говорить „Галя, у нас отмена“?» - отметила продюсер.

В жизни есть трудности, и Рудковская, по ее словам, переживает их вместе со своими друзьями. Даже почти не спит уже восемь суток из-за этого.

После участия Филиппа Киркорова в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой его вырезали из многих новогодних шоу и проектов.

То же самое произошло с Анну Asti , которую заменили в фильме «Иван Васильевич меняет все», и исполнительницей Лолитой Милявской, в связи с чем она заявила, что пора привыкать к жизни домохозяйки. Ксения Собчак тоже была участницей вечеринки, после чего потеряла несколько корпоративов. Сама организатор вечеринки, Анастасия Ивлеева, получила штраф в 100 тысяч рублей.

Штрафы Филипп Киркоров Фильмы Анастасия Ивлеева
03 января 2024, 03:58
Появились вырезанные из «Песни года» кадры Киркорова и Лолиты
РИА «Новости»
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Кадры со съемок новогоднего выпуска «Песни года», на которых запечатлели артистов Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую, опубликовал News.ru. Фрагменты с исполнителями не попали в итоговый эфир передачи из-за их участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Судя по фото, король эстрады пришел на съемки в черно-белом костюме, очках и драгоценных украшениях. Киркоров стоял на сцене рядом с Полиной Гагариной, Shaman (Ярославом Дроновым) и другими. Вместе с ними народный артист исполнял главную композицию фестиваля «Песня остается с человеком».

Лолита Милявская была на съемках программы в черном костюме и белой рубашке. Из украшений певица выбрала серьги и кольцо с белыми камнями.

Филипп Киркоров впервые за последние 30 лет не появился на новогодних огоньках. В своем новогоднем обращении к поклонникам он пожаловался на врагов , отметив, что этот год очень расставил многое на свои места.

Певица Лолита Милявская ранее призналась, что была вынуждена позвонить Александру Цекало, сообщило издание Piter TV. По словам артистки, разговор с бывшим мужем состоялся по рабочему моменту.

Филипп Киркоров Песни Музыка Лолита Милявская
03 января 2024, 03:32
Ольга Орлова сбежала с дочерью в Таиланд
РИА «Новости»
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Певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова улетела в Таиланд вместе с младшей дочерью Анной, причем авиаперелет оказался для артистки стрессом. Об этом сообщил журнал The Voice.

Артистка отправилась в отпуск в Таиланд вместе с коллегой Ксенией Бородиной и ее дочерьми. По словам Орловой, в аэропорту ее дочь играла в детской комнате, а в самолете устала и начала капризничать.

«Мать в стрессе. Не хотела никак спать, капризничала и устроила нам вырванные годы. Но в итоге часа три поспала. Думаю, рановато ей летать, конечно», - рассказала она.

Орлова призналась, что муж хотел оставить дочь дома, но она все же решила взять ее с собой. В результате из 10 часов полета Анна проплакала пять часов, рассказала артистка.

Орлова, как и другие отечественные знаменитости «засветилась» на скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Позже она извинилась за участие в этом откровенном мероприятии, уточнила kp.ru.

Ранее певица Слава высказалась о «голой» вечеринке блогера, написав в социальных сетях, что Филипп Киркоров пришел на нее с катетером в руке. ем самым артистка спровоцировала слухи о проблемах со здоровьем у исполнителя.

Дети Самолеты Таиланд

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