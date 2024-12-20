20 декабря 2024, 08:40

Цискаридзе объяснил, почему его рассмешили разговоры об отмене русской культуры

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После начала «Щелкунчика» все начнут танцевать под русскую музыку, несмотря на отмену российской культуры на Западе. Об этом заявил артист балета и педагог Николай Цискаридзе в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой.

«Когда начались разговоры про отмену русской культуры, я засмеялся громче всех и сказал: „Подождите, дайте Christmas time (время рождественских праздников - прим. ред.), начнется „Щелкунчик“ и все забудут про отмену, все будут танцевать под русскую музыку», - заявил Цискаридзе.

Также педагог раскритиковал нынешний «Щелкунчик» Большого театра. По его словам, спектакль «смотреть невозможно», он не имеет никакого отношения к той постановке, которая должна быть. Кроме того, у концерта очень плохой состав. По мнению Цискаридзе, в театре не служат люди, готовые отрепетировать такой спектакль.

Праздники Концерты Музыка Спектакль Интервью Театры Запад Артисты Большой театр
20 декабря 2024, 08:14
«Невозможно смотреть». Цискаридзе раскритиковал состав «Щелкунчика» в Большом театре
Телеканал «360»
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Балет Большого театра «Щелкунчик» не имеет ничего общего с настоящим «Щелкунчиком», который там должны показывать. Такое мнение выразил артист балета и педагог Николай Цискаридзе в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой.

«„Щелкунчик“ Большого театра смотреть невозможно. Это не имеет никакого отношения к тому настоящему „Щелкунчику“, который там должен быть», - заявил он.

Цискаридзе объяснил, что в России танцевали этот балет в прямом эфире на протяжении последних 60 лет, ничего нового в проходящем сейчас «Щелкунчике» не произошло.

«Ничего нового никто не увидит. Увидят просто очень плохой состав», - сказал артист балета.

По его словам, в Большом театре нет людей, которые смогут отрепетировать этот спектакль.

Это уже не первый раз, когда Цискаридзе критикует «Щелкунчик». Ранее он отмечал, что спектакль поставил «не очень талантливый человек». Он также обрадовался, когда узнал о фиаско постановки и заявил, что за такие ошибки нужно «выводить на лобное место и пороть».

Россия Спектакль Интервью Театры Артисты Большой театр
20 декабря 2024, 05:43
«Они мои». Жена Цекало заявила, что не делала пластику ушей
РИА «Новости»
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Супруга продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин опровергла слухи о пластической операции ушей, заявив, что никогда не меняла внешность хирургическим способом. Об этом она рассказала в беседе с изданием Super.

Российские и зарубежные пользователи обратили внимание, что аккуратные уши Эрвин как будто увеличились. Они заподозрили ее в следовании китайскому бьюти-тренду.

Супруга Цекало же объяснила, что просто перестала скрывать торчащие уши. По ее словам, раньше люди обсуждали пластику груди и импланты в области ягодиц, а после того, как похудела, то забыли об этом и перешли на уши.

«Они мои, и, честно говоря, издевательства над людьми из-за фигур или форм тела - это 2018 год», - сказала она.

Эрвин объяснила изменения во внешности именно похудением. Если раньше уши не так бросались в глаза, потому что были скрыты за щеками и волосами, то сейчас так уже не сделать.

Ранее подтвердилось, что супруга президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды ослепла после пластической операции. Лечащий врач допустила ошибки при сборе анамнеза и послеоперационном лечении.

Женщины Брак Александр Цекало Пластические операции
20 декабря 2024, 04:54
«Мне не хватало секса». Натан оправдался за измену с Лерчек
РИА «Новости»
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Певец Natan (Натан Миров) оказался в центре скандала после шоу «Звезды в джунглях» из-за романа с разведенной блогершей Валерией Чекалиной, поэтому попытался оправдать свою измену нехваткой секса с женой. Рэпер рассказал о том, что произошло в шоу «Сессия» в «VK Видео».

По словам артиста, они с женой разошлись уже как шесть лет. Он признался, что все это время вел себя так, что разочаровывал супругу, разбил ей сердце, поэтому она потеряла к нему интерес. Их отношения зашли в тупик, но он не смог сесть и просто поговорить с женой до поездки на остров.

«Если ты хочешь быть мужиком и не потерять в себе мужика, то ты должен выяснить эту ситуацию, подойти к жене и прямо сказать: „Любимая, мне не хватает секса. Давай-ка этот вопрос решим“», - заявил он.

Певец признал, что он просто струсил в этой ситуации. По его словам, отношения с Чекалиной на проекте - это как две больные души поддержали друг друга.

Артист заявил, что хочет вымолить прощение у жены и сохранить семью. Сейчас они вместе ходят к психологу.

Ранее Чекалина призналась, что ей стыдно за интрижку с рэпером.

Певец Natan (Натан Миров) оказался в центре скандала после шоу «Звезды в джунглях» из-за романа с разведенной блогершей Валерией Чекалиной, поэтому попытался оправдать свою измену нехваткой секса с женой.

Рэпер рассказал о том, что произошло в шоу «Сессия» в «VK Видео».

Блогеры Музыка Секс Шоу-бизнес
20 декабря 2024, 02:56
«Это ужасно». Звезда фильма «Любовь и голуби» оценила пародию с Киркоровым
РИА «Новости»
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Звезда советского фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова назвала ужасом пародию на картину, в которой снялся певец Филипп Киркоров. Своим мнением актриса поделилась в беседе с изданием «Абзац».

По словам Тенковой, кинокартина получилась ужасной. Актриса, сыгравшая бабу Шуру в киноленте «Любовь и голуби», предпочтет заняться своим здоровьем, а не просмотром ленты.

«Это просто какой-то ужас. Я даже не буду это смотреть. Я буду лучше заниматься своим здоровьем», - сказала она.

Телеканал ТНТ показал фрагменты пародии на фильм «Любовь и голуби» в новогоднем проекте «Небриллиантовая рука». В нем Киркоров предстал в образе Раисы Захаровны. В тизере артист говорит, что у него натуральный пресс и демонстрирует свой голый торс.

В последние годы режиссеры массово переснимают советскую киноклассику. Ремейки «Кавказской пленницы», «Джентльменов удачи» и «Служебного романа» не завоевали любовь зрителей. Писатель Платон Беседин призвал ввести запрет на ремейки советских фильмов.

Филипп Киркоров Фильмы Артисты

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