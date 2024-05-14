14 мая 2024, 16:12

«Цирк какой-то». Пригожин — об отмене выступления Королевой

Global Look Press
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Выступления певицы Наташи Королевой в Кремле в честь Дня Победы и 50-летия БАМа не показали в телеэфире, что поразило музыкального продюсера Иосифа Пригожина. В беседе с «Московским комсомольцем» он назвал отмену певицы цирком.

«А зачем зовут, главное? Вот меня, честно, поражает это. Зачем вы зовете артистов, чтобы потом их не показать? Это просто, честно, уже поперек горла стоит. Казалось бы, XXI век на дворе - век новых технологий. Уже почти никто ни от кого не зависит. Все равно цирк какой-то - два раза убирают», - заявил он.

По данным издания, фанаты Королевой создали петицию с требованием к начальству федерального канала разъяснить причины гонений на артистку. Пригожин поддержал такую реакцию поклонников.

По его словам, Королева стала популярной благодаря трудолюбию. Продюсер указал на богатый репертуар певицы и напомнил о потрясающих песнях, которые для нее написал еще композитор Игорь Николаев.

Пригожин предположил, что Королеву могли убрать из эфиров, так как она на другом канале сидит в жюри.

Музыкальный критик Илья Легостаев предположил, что федеральное телевидение живет по своей логике, поэтому сложно понять те или иные решения. По его словам, руководство каналов могло подумать, что без выступления Королевой будет лучше.

Концерты Музыка Телевидение Иосиф Пригожин Шоу-бизнес
14 мая 2024, 17:58
Жену «русского Серкана Болата» избила его партнерша по сериалу
РИА «Новости»
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Елену Еременко, супругу актера Никиты Волкова, известного благодаря роли Сергея Градского в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь», избила его коллега по проекту Лиана Гриба. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, это произошло 9 декабря на Даниловской мануфактуре в Москве. Женщины повздорили на вечеринке по случаю завершения половины съемочного процесса сериала «Постучись в мою дверь».

Гриба утверждала, что между ней и Волковым на площадке вспыхнули настоящие чувства. Жена актера в ответ отшутилась.

«Лиана, успокойся! Где ты, а где я!» - сказала Еременко.

В ответ на это Гриба плеснула ей в лицо вино из стакана и набросилась на девушку. У пострадавшей обнаружили черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, ссадины и ушибы.

Ремейк турецкого сериала «Постучись в мою дверь» вышел 12 февраля.

Волков признался , что не смотрел оригинальную версию.

Сериалы Кино Актеры
14 мая 2024, 17:03
«Такая бесстыжая!» Довлатова рассказала, как ходила голой в баню
РИА «Новости»
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Актриса и телеведущая Алла Довлатова на отдыхе ходила в общественную баню без купальника. В своем Instagram* она опубликовала соответствующее фото из парилки.

На снимке артистка предстала почти голой, прикрывшись полотенцем. Она пояснила, что во время отдыха в Сочи ходила ежедневно в инфракрасную сауну, отметив, что там банные комплексы разделены на мужские и женские. По этой причине артистка, не стесняясь, посещала парилку без купальника.

«Мои младшие дочки, которые были со мной, на меня все время шикали, что все в купальниках, а я единственная такая бесстыжая! На все мои увещевания, что в женской бане - это норма, они со мной не соглашались. К консенсусу мы так и не пришли», - призналась она.

Довлатова также откровенно рассказывает о перенесенных пластических операциях. Она поделилась с пользователями в соцсетях, что сделала эндоскопическую подтяжку лба и век и ультразвуковую подтяжку подбородка.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Фото Актеры Красота
14 мая 2024, 16:48
Волочкова показала стоматологу шпагат в его кабинете
РИА «Новости»
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Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова продолжает удивлять публику своей растяжкой. В своем Instagram* она разместила фото со шпагатом в стоматологическом кресле.

Волочкова уже садилась на шпагат в кабинете у стоматолога. Однако в этот раз для фотосессии артистка выбрала очень короткие провокационные шорты.

На снимке она сидит в шпагате в стоматологическом кресле, прикрывая лицо руками. При этом врач, возможно, от смущения, предпочел смотреть в медицинский аппарат.

«Это первый доктор в моей жизни, который ни разу не нанес мне боли ни на миг», - подписала снимок Волочкова.

Комментарии к посту с фотографиями балерина решила закрыть.

Недавно Волочкова обиделась на поклонников , которые обвинили ее в переборе с ретушью фотографий. Не выдержав критики в свой адрес, она назвала пользователей «козлинами».

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Фото Анастасия Волочкова Шоу-бизнес
14 мая 2024, 16:38
Виктория Боня кардинально сменила имидж перед Каннами
Global Look Press
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Телеведущая Виктория Боня решила кардинально сменить имидж перед Каннским кинофестивалем и стала пепельной блондинкой. Результат своего преображения она показала в своем Telegram-канале.

Недавно Боня решила покинуть Россию и наконец-то отправиться «домой, в Монако». Она посетовала на сложности в получении шенгенской визы.

Актриса Марина Федункив тоже поразила поклонников внешним видом. Она сильно похудела. Некоторые заподозрили, что актриса сделала пластическую операцию.

«Готовлюсь к Каннскому кинофестивалю и решила сменить образ. На следующей неделе уже лечу в Канны», - поделилась она.

Поклонникам очень понравился новый образ телеведущей. Многие отметили, что Боня стала похожа на актрису Анджелину Джоли или модель Алену Шишкову.

«Огонь! Просто ослепительна. Помолодела», - написали телеведущей фанаты.

Виктория Боня Красота Шоу-бизнес

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