«Чью кровь он пьет?». Меньшиков удивил фанатов внешним видом

Читайте нас в:

«Ого, снова молодой!», «Будто не стареет», «Чью кровь он пьет?» - написали подписчики Бондарчук под фото.

В комментариях пользователи отметили, что 63-летний артист помолодел и не выглядит на свой возраст. Некоторые предположили, что на актера положительно повлияла его 41-летняя жена Анастасия Чернова.

Меньшиков пришел на мероприятие в белом жилете и в черной рубашке, образ он дополнил многочисленными цепочками.

Ранее в марте Меньшиков с супругой посетили премьеру фильма «Ненормальный» в московском кинотеатре «Октябрь». Пара вышла на красную дорожку.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.