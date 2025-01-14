«Чувствую облегчение». Кейт Миддлтон заявила о ремиссии рака

«Я чувствую облегчение от того, что сейчас у меня ремиссия, я по-прежнему нацелена на выздоровление. Все, кто сталкивался с диагнозом „рак“, знают, что требуется время, чтобы привыкнуть к новой нормальной жизни», - написала она.

Миддлтон также выразила благодарность медперсоналу онкобольницы Royal Marsden за заботу о ней. Также принцесса заявила, что будет поддерживать ее новаторские исследования и клинические достижения.

Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости из-за онкологического заболевания. О завершении курса химиотерапии она сообщила в сентябре прошлого года.

Ранее Миддлтон запечатлели в паре с принцем Уильямом на кинопремии BAFTA в 2023 году. Принцесса игриво похлопала супруга по ягодицам , тем самым проявив к нему чувства. В 2024 году ей пришлось пропустить мероприятие из-за проблем со здоровьем.