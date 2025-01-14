14 января 2025, 21:28

«Чувствую облегчение». Кейт Миддлтон заявила о ремиссии рака

РИА «Новости»
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Супруга принца Великобритании Уильяма Кейт Миддлтон рассказала о ремиссии рака после химиотерапии. Сообщение появилось на странице принцессы в соцсети X.

«Я чувствую облегчение от того, что сейчас у меня ремиссия, я по-прежнему нацелена на выздоровление. Все, кто сталкивался с диагнозом „рак“, знают, что требуется время, чтобы привыкнуть к новой нормальной жизни», - написала она.

Миддлтон также выразила благодарность медперсоналу онкобольницы Royal Marsden за заботу о ней. Также принцесса заявила, что будет поддерживать ее новаторские исследования и клинические достижения.

Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости из-за онкологического заболевания. О завершении курса химиотерапии она сообщила в сентябре прошлого года.

Ранее Миддлтон запечатлели в паре с принцем Уильямом на кинопремии BAFTA в 2023 году. Принцесса игриво похлопала супруга по ягодицам , тем самым проявив к нему чувства. В 2024 году ей пришлось пропустить мероприятие из-за проблем со здоровьем.

Великобритания Рак Принц Уильям Кейт Миддлтон
14 января 2025, 21:58
Актриса Дэлис Карри заживо сгорела при пожаре в Лос-Анджелесе
Freepik
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Актриса Дэлис Карри, сыгравшая в фильме «Братья Блюз», погибла при пожаре, который охватил Лос-Анджелес. Останки 95-летней женщины нашли в ее доме в Алтадине, сообщил телеканал ABC7.

Внучка актрисы Келли рассказала, что 7 января отвезла Карри домой, после чего уехала от нее. Ночью ее разбудило сообщение от экстренных служб о том, что в доме ее бабушки пропал свет.

Женщина выехала в Алтадину, но по дороге полиция сообщила ей, что дом Карри сгорел. Огонь уничтожил все имущество, кроме синего кадиллака. Сама же актриса считалась пропавшей без вести.

Через неделю останки женщины обнаружили в ее сгоревшем доме. Причиной смерти назвали распространение огня, который охватил многие районы Лос-Анджелеса.

Лесные пожары начались в Калифорнии с 7 января. По последним данным, число погибших достигло 16.

Из опасных районов эвакуировали 150 тысяч человек. Избранный президент Дональд Трамп сравнил ущерб от пожаров в США с последствиями ядерного удара.

Пожары Лесные пожары Фильмы Калифорния Пожары в Калифорнии
14 января 2025, 20:54
Катя Лель рассказала о внеземной природе пожаров в Лос-Анджелесе
РИА «Новости»
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Самые разрушительные в истории Калифорнии пожары связаны с внеземными силами. Скоро весь мир узнает об их причине, пообещала певица Катя Лель изданию «Абзац».

«Могу сказать, что за этим стоит сила неба. Это однозначно. Надо подождать совсем немного, и будет проявление истины», - заверила она.

Певица отказалась раскрывать подробности, потому что истина и так скоро станет достоянием общественности. По ее словам, проявится фактор, который привел к пожарам в Лос-Анджелесе.

Катя Лель известна не только хитом «Мой мармеладный» , но и верой в паранормальное. В 2019 году она утверждала, что инопланетяне похитили ее зубы и наделили голосовые связки уникальными возможностями.

Природные пожары в Лос-Анджелесе начались 7 января. В зону бедствия попали более 12 тысяч домов, ущерб превысил 250 миллиардов долларов. Огонь уничтожил дом лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко и едва не оставил без жилья актера Алексея Воробьева.

Шоу-бизнес Пожары в Калифорнии
14 января 2025, 12:41
«Не любили только ленивые и бездарные». Стоянов простился с Добровольской
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Народный артист России Юрий Стоянов простился с актрисой Евгенией Добровольской, которую похоронят в Москве 14 января. На траурной церемонии он выступил с трогательной речью.

По словам Стоянова, ему посчастливилось работать вместе с Добровольской над спектаклем «Женитьба». Перед началом репетиций многие коллеги по цеху предупреждали актера, что делить сцену с Евгенией весьма непросто. Но у него сложилось иное мнение.

«Я все время слышал о какой-то ее неудобности. Потом понял, что это выражается в невероятном профессионализме и в обнаженной, открытой, бескомпромиссной требовательности к своим партнерам. Мне было с ней легко. Играя с ней и общаясь, я сделал очень простой вывод: если Женю кто-то не любил, то ее не любили ленивые и бездарные. Светлая ей память», - сказал Стоянов.

Добровольская умерла 10 января после длительной борьбы с тяжелым заболеванием. Последние дни жизни актриса провела в хосписе.

Актеры Артисты
14 января 2025, 11:09
«Душа выдохнула». Хабенский простился с Добровольской
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Художественный руководитель Московского художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский простился с актрисой Евгенией Добровольской. В начале речи он процитировал критика Анатолия Смелянского, с которым разговаривал накануне траурной церемонии.

«Когда уходит из жизни такая актриса, как Женя Добровольская, невозможно описать чувства оставшихся. Тех, кто с ней играл на сцене или хотя бы раз был обожжен выплеском таившейся в ней эмоциональной силы. Этой силе нет еще точного названия», - привел Хабенский слова историка театра.

Затем он взял слово и заметил, что страдания и невыносимые боли, которые мучили актрису, остались позади.

«Душа выдохнула. Думаю, ее душа радуется оттого, какое огромное количество людей сегодня пришло на ее последний выход на сцену Московского художественного театра», - заключил Хабенский.

Народная артистка России Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января. В последний год она боролась с тяжелым заболеванием.

Россия Театры Актеры

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