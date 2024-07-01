01 июля 2024, 12:04

«Чуть-чуть выпью». Звезда «Импровизаторов» признался, что выходил на сцену пьяными

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Юморист Дмитрий Позов рассказал, что участники шоу «Импровизаторы» иногда выходили на сцену нетрезвыми. Об этом он заявил журналисту Карену Адамяну во время интервью для YouTube-каналу «Макарена».

«Сидишь между концертами, бывает, когда два концерта. Ну, чуть-чуть выпью», - разоткровенничался артист.

Он уточнил, что ни разу не было такого, чтобы кто-то из-за этого срывал процесс съемок или возникали проблемы с речью. Позов добавил, что добавил другой участник «Импровизаторов» Сергей Матвиенко не употребляет алкоголь вообще.

Ранее стало известно, что российский комик Мазур пытался обмануть проститутку. Это произошло в Амстердаме во время экскурсии по Кварталу красных фонарей, когда артисту было 16 лет.

Концерты Алкоголь
01 июля 2024, 11:34
«Не позволю манипулировать своим именем». Леонтьев сделал заявление о гражданстве США
Global Look Press
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Певец Валерий Леонтьев возмутился слухами о получении гражданства США и эмиграции. В беседе с изданием «Московский комсомолец» он заявил о преданности слушателям.

«Я никому не позволю манипулировать своим именем», - отреагировал певец.

Он заявил, что верен до конца поклонникам и для общения с ними ему не нужны посредники.

«Я нахожусь в России, потому что очень скучаю и по друзьям, и по зрителям, это мне особенно дорого. Но пока о сольных концертах речи не идет», - уточнил он.

Леонтьев добавил, что артистам стоит брать пример с певиц Шер и Мадонны в их работоспособности и верности сцене.

Ранее стало известно, что Леонтьев вернулся из США в Москву ради корпоратива. На днях артист выступил в московской гостинице на 45-летнем юбилее у бизнесмена.

США Концерты Россия Музыка Валерий Леонтьев
01 июля 2024, 11:02
«Теперь живет у меня». Киркоров купил картины художницы из Екатеринбурга
Global Look Press
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Певец Филипп Киркоров приобрел большую часть работ художницы из Екатеринбурга, создательницы арт-студии «Смотри внутрь» Дарьи Санатиной. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Моим гостем стала Даша Санатина, которая привезла удивительные работы. Когда я посещал выставку в Гостином дворе, у Даши был целый стенд. Короче, это все теперь живет у меня», - заявил артист.

По его словам, он увидел стенд с картинами на выставке в Гостином дворе и решил забрать их себе. Кроме того, Киркоров выразил благодарность художнице за возможность украсить дом ее работами, сделанными из различных элементов одежды.

Ранее Киркоров похвастался новой картиной от художника из Нижегородской области Ильи Спиченкова. По его словам, работа идеально вписалась в Театральную зону.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Мода Выставки Филипп Киркоров Картины Художники Екатеринбург
01 июля 2024, 10:32
Экс-участник «Ласкового мая» обвинил продюсера группы в травле и угрозах
РИА «Новости»
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Певец Сергей Серков пожаловался на экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. По его словам, тот проявлял агрессию и угрожал бывшему участнику группы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Серков рассказал, что Разин в публичных заявлениях обзывал певца и обливал грязью. По заявлениям бывшего продюсера, музыкант никогда не числился в группе по документам и никакого отношения к «Ласковому маю» не имел.

Певец добавил, что Разин обзванивал концертные площадки и требовал от организаторов отменить выступления музыканта, угрожая судом. Кроме того, оба уже оспаривают права на хиты группы, в том числе и на песню «Седая ночь», за которую до сих пор также бьется и семья покойного участника коллектива Юрия Шатунова.

Ранее экс-продюсер «Ласкового мая» рассказал о своем уникальном способе поддерживать здоровье артистов во время долгих гастролей. Благодаря этому рецепту музыкальный коллектив не болел на протяжении пяти лет

Андрей Разин Суд Песни Музыка Буллинг
01 июля 2024, 02:29
Канделаки выдала свою дочь замуж
РИА «Новости»
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Дочь журналистки Тины Канделаки Мелания сыграла свадьбу. Об этом телеведущая рассказала в Instagram*.

Знаменитость опубликовала видео, на котором молодожены танцевали первый свадебный танец. Мелания облачилась в белое платье с глубоким вырезом на груди и фату. Сама журналистка надела красный костюм, состоящий из топа и юбки.

Ведущая не рассказала, где именно проходило торжество. Судя по кадрам, мероприятие состоялось за городом.

Ранее Тина Канделаки показала поклонникам откровенное видео из ванной. Она предстала перед камерой в одном полотенце. Звезда перед этим принимала душ. Также на брюнетке не было косметики. Телеведущая рассказывала об уходе за кожей.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Свадьбы

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