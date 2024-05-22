22 мая 2024, 12:37

Чулпан Хаматова стала сниматься только в эпизодах после отъезда из России

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

После переезда в Европу два года назад Чулпан Хаматова столкнулась с трудностями в карьере. Актриса редко выходит на сцену Рижского театра и играет мало ролей из-за языкового барьера.

Как сообщила « Комсомольская правда », даже знакомые режиссеры, иммигрировавшие из России, предлагают Хаматовой лишь эпизодические участия в проектах.

Однако недавно актриса все же мелькнула на экранах в Каннах. Она сыграла небольшую роль в фильме режиссера Кирилла Серебренникова, с которым долгие годы поддерживает дружбу. Саму премию она не посетила.

При этом три года назад актриса блистала на красной дорожке Каннского кинофестиваля, оставляя в тени голливудских звезд.

После отъезда из России актриса готовилась работать курьером , таксистом или преподавателем актерского мастерства, но нашла место в Новом рижском театре. Кроме того, Хаматовой пришлось учить латышский язык.

Кино Фильмы Европа Россия Театры Актеры
22 мая 2024, 12:59
«Сорвались с цепи». Жена Михаила Ширвиндта пожаловалась на родственников
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Анастасия Ширвиндт, супруга известного телеведущего Михаила Ширвиндта, обеспокоена по поводу разобщенности внутри семьи. Она написала об этом в своих социальных сетях.

Женщина утверждает, что проблемы в отношениях усугубляются из-за того, что родственники стремятся любой ценой доказать свою правоту.

«Весь месяц май я офигеваю от людей. От того, как ближнее и дальнее окружение буквально сорвалось с цепи. Каждый день я оказываюсь меж двух отстаивающих свою позицию огней и отчаянно пытаюсь донести мысль о том, что никакие убеждения не могут быть важнее человеческих отношений», - заявила она.

Ранее внутри Театра сатиры после смерти его многолетнего руководителя Александра Ширвиндта разгорелся скандал. Раздоры в театральной труппе возникли после того как было принято решение отменить спектакль «Где мы?..», в котором артист играл главную роль.

Актер Александр Олешко предложил превратить запланированное представление в памятный вечер с участием коллектива спектакля, однако руководство театра не поддержало эту инициативу.

Отношения Театры Актеры
22 мая 2024, 12:22
«Я в глубоком экстазе». Кристина Асмус удивила поклонников смелым преображением
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус поделилась фотографией с короткой стрижкой «под мальчика». В своем блоге 36-летняя актриса попросила поклонников не искать скрытых смыслов в новом образе.

Асмус позировала перед камерой в объемном черном плаще и серых джинсах. Она объяснила смену имиджа тем, что ее волосы испортились из-за осветления, окрашиваний, начесов и использования плоек.

«Исполнила свою давнюю мечту. И я в глубоком экстазе. Нравится очень!» - поделилась Асмус.

Стоит отметить, что артистка предстала в новом образе вскоре после новости о помолвке ее бывшего мужа , юмориста Гарика Харламова с актрисой Катериной Ковальчук. Поклонники и коллеги комика начали поздравлять пару со скорой свадьбой.

Полтора месяца назад Асмус попала в больницу с высокой температурой. Что именно стало причиной недомогания, артистка не уточнила.

Россия Гарик Харламов Кристина Асмус Актеры
22 мая 2024, 04:20
Полиция начала расследование смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Американские правоохранители инициировали уголовное расследование, чтобы выяснить, где покойный актер Мэттью Перри смог получить наркотик кетамин. Этот препарат отпускается только по рецепту.

Актера нашли мертвым 28 октября 2023 года в гидромассажной ванне плавательного бассейна в его доме, сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на представителей полиции Лос-Анджелеса.

«Смерть Мэттью Перри от острого действия рецептурного (наркосодержащего - прим. ред.) препарата кетамина стала предметом уголовного расследования, и власти выясняют, где актер получил его», - говорится в материале.

По данным судмедэксперта, в желудке актера обнаружили следы кетамина, используемого иногда для лечения депрессии. Только в его крови содержалось количество препарата, как при использовании общей анестезии.

Кетамин вызвал чрезмерную стимуляцию сердечно-сосудистой системы и угнетение дыхания, способствуя смерти актера. Кроме того, были и другие факторы - утопление, ишемическая болезнь сердца и действие лекарственного препарата бупренорфина.

США Наркотики Смертность Полиция Актеры
22 мая 2024, 02:25
Лопес появилась на премьере фильма без Аффлека на фоне слухов о разводе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на премьере фильма «Атлас» без своего мужа Бена Аффлека. Тем самым она только подогрела появившиеся слухи о разладе в их паре.

Фотографии певицы опубликовало издание Daily Mail.

Лопес продемонстрировала поклонникам стройное тело, представ на публике в монохромном наряде без бретелек с белым топом и черной струящейся юбкой. В руках она держала простой черный клатч, дополнив образ серебряными серьгами и подходящим к ним ожерельем.

Несмотря на слухи, что их брак с Аффлеком распадается и можно ждать развода, она не сняла обручальное кольцо на премьере.

В этом месяце Лопес рассказала журналистам, что закончила сниматься в фильме «Поцелуй женщины-паука». По ее словам, это было не только волнующе, но и утомительно.

«Теперь я готова идти. Я худее, чем когда-либо. Сейчас я в боевой форме», - подчеркнула артистка.

Если говорить об Аффлеке, то недавно его сняли на съемочной площадке в Лос-Анджелесе, когда он выходил из своего трейлера. На супруге Лопес обручальное кольцо отсутствовало.

Ранее появилась информация, что Аффлек съехал от Лопес и скоро им, возможно, придется продать «дом мечты», который они искали два года. Их отношения дали трещину.

США Музыка Громкие разводы Актеры

Новости по теме