Чулпан Хаматова стала сниматься только в эпизодах после отъезда из России

Как сообщила « Комсомольская правда », даже знакомые режиссеры, иммигрировавшие из России, предлагают Хаматовой лишь эпизодические участия в проектах.

Однако недавно актриса все же мелькнула на экранах в Каннах. Она сыграла небольшую роль в фильме режиссера Кирилла Серебренникова, с которым долгие годы поддерживает дружбу. Саму премию она не посетила.

При этом три года назад актриса блистала на красной дорожке Каннского кинофестиваля, оставляя в тени голливудских звезд.

После отъезда из России актриса готовилась работать курьером , таксистом или преподавателем актерского мастерства, но нашла место в Новом рижском театре. Кроме того, Хаматовой пришлось учить латышский язык.