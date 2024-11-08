08 ноября 2024, 14:06

Чулки и бриллианты. Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала

Global Look Press
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Известная актриса Моника Беллуччи приняла участие в съемке для известного журнала Elle China. Кадрами она поделилась на странице в Instagram*.

Актриса позировала для камеры в смелых образах, а также украшениях французского бренда Cartier.

Судя по публикации Беллуччи, журнал подготовит два варианта обложки. В одном она предстанет с колье в виде обвившейся вокруг шеи ящерицы и в лакированном плаще, а в другом - в длинных лакированных перчатках и наряде с глубоким декольте.

На шее у звезды - массивное украшение с двумя камнями небесного оттенка. Также на фотосессии она примерила фантазийное платье в пол и полупрозрачное одеяние.

В июне прошлого года 60-летняя Беллуччи призналась, что встречается с режиссером Тимом Бертоном.

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Кино
08 ноября 2024, 09:03
Меладзе взвинтил цену за пение на новогодних корпоративах
РИА «Новости»
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Сбежавший из России певец Валерий Меладзе серьезно увеличил расценки за свои выступления на новогодних корпоративах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, артист поднял запросы по гонорару на три миллиона рублей и теперь просит 15,5 миллиона за выступления. При этом выступать он готов в любой точке мира с часовой программой, добавил собеседник Shot.

В бытовом плане запросы исполнителя не поменялись - Меладзе готов жить и в четырехзвездочном отеле, из еды требует лишь чай и варенье из черешни. Но перед выходом на сцену артист требует, чтобы в гримерке были две бутылки виски Macallan 12-летней выдержки и кока-кола.

В августе стало известно, что Меладзе вновь захотел выступать в России. Он запланировал организовать юбилейный тур по стране в июне 2025 года в честь своего 60-летия.

Концерты Музыка
08 ноября 2024, 03:15
Без мата нет результата. Шнуров объяснил популярность ругательств в России
РИА «Новости»
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Популярность ненормативной лексики связана не с низким уровнем культуры, а со вкусом и уместностью. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сказал об этом ТАСС.

«[Нельзя сказать, что] шиномонтажный дискурс ниже или выше по культуре министерского, и на каком уровне он находится», - заявил он.

По мнению Шнурова, мат - часть большой культуры, где без мата не добиться результата. При этом он опроверг мнение, что распространенность ругательств показывает низкий уровень этой самой культуры. По словам музыканта, это связано скорее с воспитанием вкуса.

Таким образом Шнуров прокомментировал замечание президента России Владимира Путина на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов. Глава государства сказал, что мат - часть русского языка , но следует бороться с ним. Он заявил, что повышая общую культуру, нужно повысить культуру речи.

Русский язык Сергей Шнуров Шоу-бизнес
07 ноября 2024, 17:06
Гарика Сукачева лишили водительских прав за отказ от медосвидетельствования
РИА «Новости»
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Мещанский суд Москвы лишил рок-музыканта Гарика Сукачева водительских прав на полтора года за отказ от медосвидетельствования. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Кроме того, музыканта оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сукачев подал апелляцию на решение суда, однако ее отклонили.

Ранее ФНС заблокировала счета кинокомпании , которую Сукачев основал вместе с актером Дмитрием Харатьяном для создания телепередач и фильмов, однако уже в 2022 году перестал предоставлять документы о деятельности и задолжал по налогам почти полмиллиона рублей.

В августе водительских прав лишили актера дубляжа и телеведущего Бориса Репетура , известного поклонникам под прозвищем Бонус. Он не выполнил обязательств после ДТП.

Штрафы Суд Водители
07 ноября 2024, 02:33
Названа дата выхода совместного альбома Инстасамки и «Ленинграда»
РИА «Новости»
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Певица и блогер Дарья Зотеева (Инстасамка) выпустит совместный альбом с группой «Ленинград» 8 ноября. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Проект назвали «Бумеры и зумеры». В него вошли шесть песен, среди которых «Хорошо», «За деньги нет», «Имба», «Ай лав ю», «Русские вперед» и «Рок».

Обложку будущего совместного альбома «Ленинграда» и Инстасамки петербургская группа разметила в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и Зотеева уже получили первый заказ на корпоратив после того, как стало известно об их сотрудничестве. Звездный дуэт назвали самым высокооплачиваемым. Артистам якобы предложили 60 миллионов рублей за выступление.

В беседе с 360.ru музыкальный критик Сергей Соседов сравнил дуэт Шнурова и Зотеевой с «мусором». По его словам, их творчество не имеет отношения ни к музыке, ни к искусству. Журналист не смог подобрать слова, чтобы описать коллаборацию Ленинграда и Инстасамки.

Песни Музыка Сергей Шнуров Инстасамка Артисты

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