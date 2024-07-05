«Чтобы справедливость победила». Психолог Степанова наняла адвоката для суда с Решетовой

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«Меня будет защищать Катя Гордон, чтобы справедливость наконец победила», - заявила Степанова.

Эту информацию подтвердила и юрист на своей странице в социальной сети. Степанова добавила, что сейчас в России идет Год семьи.

«Девочки, не вторгайтесь, пожалуйста, в чужие семьи», - написала она.

Решетова решила защитить свою репутацию после того, как Степанова в своем Telegram-канале обвинила ее в занятии проституцией и эскорте. По словам адвоката модели Сергея Жорина, девушка подверглась кибербуллингу из-за слухов и домыслов , не имеющих никакого отношения к действительности.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.