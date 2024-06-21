21 июня 2024, 11:10

«Что же Аня умолчала?» Семенович заподозрили в романе с женатым человеком

Global Look Press
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Экс-солистку группы «Блестящие» Анну Семенович заподозрили в романе с женатым мужчиной. На фотографиях звезды девушка узнала своего супруга и рассказала о догадках Telegram-каналу «Светский хроник».

По ее словам, она вычислила мужа по снимкам Семенович с отдыха в Турции и на премии МУЗ-ТВ. Девушка узнала его руку с часами и сидящего напротив друга.

«Что же Аня умолчала, что Денис семейный, что в Германии у него жена и сын?» - возмутилась собеседница.

Она добавила, что новый возлюбленный звезды вовсе не богач: в Германии на нем висят несколько кредитов, а семье он дает две тысячи евро в месяц. В России его фирма строит и сдает в аренду логистические центры, но и тут больших денег он не получает.

«Подозреваю, что „богатый жених“ живет у Семенович и ездит на ее машине. Разводиться, к слову, он не собирается, и на Анне жениться тоже», - добавила девушка.

Недавно певица заявила, что устала от своей яркой внешности, поэтому решилась на уменьшение груди. По ее словам, операция прошла неудачно.

Семья Отношения Шоу-бизнес Анна Семенович
21 июня 2024, 10:40
«Учусь не бояться». Алсу анонсировала песню о разводе
Global Look Press
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Певица Алсу готовится выпустить первую песню после сообщения о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым. Отрывок клипа она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Я учусь не бояться разлук тишины», - спела Алсу в опубликованном фрагменте.

На видео одетая в черное платье артистка разрывает листок бумаги, предположительно, фотографию. За несколько часов пост собрал сотни комментариев поклонников, в том числе отметилась певица Любовь Успенская.

«Люблю», - коротко написала она.

О разводе Алсу с Абрамовым стало известно в конце мая. Пара была в браке 18 лет. Они воспитывали троих детей - двух дочерей и сына. На днях певица впервые высказалась о произошедшем , заявив, что у нее все хорошо.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Алсу Музыкальные клипы Песни Музыка
21 июня 2024, 02:16
Дженнифер Лопес уехала в отпуск без Бена Аффлека
РИА «Новости»
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Певица Дженнифер Лопес отправилась на отдых в Италию без супруга Бена Аффлека. Актрису заметили в Соронто в одиночестве, что еще больше подогрело слухи о возможном разводе, сообщило издание Daily Mail.

Месяц назад Лопес представила свой новый фильм «Атлас», а потом планировала отправиться в тур по США. Однако неожиданно певица отменила все концерты. В Италии компанию знаменитости на море составили ее друзья, которые всей командой сели плавали на катере.

Папарацци запечатлели Лопес на яхте. Она надела молочный топ-бандо, цветочные шорты с завышенной талией, солнцезащитные очки и золотые босоножки. По данным издания, Бен Аффлек сейчас находится со своими детьми в Лос-Анджелесе.

В мае появились слухи, что в отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека произошел разлад, после которого супруги стали жить раздельно. До размолвки Лопес и Аффлек посетили выпускной дочери актера - 18-летней Вайолет. Голливудская пара не показывала фотографам свои руки, пряча обручальные кольца.

Италия Отпуск Отношения Актеры
21 июня 2024, 00:14
Певца Shaman наказали за отказ помочь бойцам СВО
РИА «Новости»
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Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) отказался от предложения главы «Русской медиагруппы» Владимира Киселева финансово поддержать участников специальной военной операции. За это песни артиста никогда не прозвучат в эфире «Русского радио». Об этом Киселев рассказал в комментарии «Газете.ru».

Певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) отказался от предложения главы «Русской медиагруппы» Владимира Киселева финансово поддержать участников специальной военной операции. За это песни артиста никогда не прозвучат в эфире «Русского радио». Об этом Киселев рассказал в комментарии «Газете.ru».

Он добавил, что Shaman оказался не единственным представителем российского шоу-бизнеса, кто отказался от его предложения о финансовой поддержке бойцов.

«Если считать за отказ отсутствие положительного ответа, то мы столкнулись с отказом от Игоря Матвиенко, от Олега Газманова. Вот Shaman категорически отказался», - заявил Киселев.

Глава «Русской медиагруппы подчеркнул, что не допустит, чтобы песни всех этих исполнителей звучали в эфире радиостанций, входящих в его холдинг.

Киселев не в первый раз плохо отозвался о певце Shaman. Ранее он обвинил его в неискренности. Молодой артист заявил, что не готов отвечать на критику, а просто пожелал Киселеву здоровья.

Песни Shaman Шоу-бизнес
20 июня 2024, 22:50
«Не знаю, как доедем». Яна Рудковская попала в ураган в Москве
РИА «Новости»
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Продюсер Яна Рудковская попала в ураган, выезжая из своего дома в Подмосковье. Несколько упавших деревьев преградили ей путь. Кадрами последствий стихии Рудковская поделилась в своем Telegram-канале.

Также Рудковская призвала своих подписчиков быть аккуратнее на дорогах.

Ранее сообщалось, что ураган в Москве повалил более 700 деревьев. Повреждения получили больше 300 машин. Сотрудники городских служб ликвидируют последствия стихии.

В результате урагана погибли двое мужчин. Одного придавило деревом, на другого обрушились строительные леса.

Женщину ветром сдуло в Царицынский пруд - ее удалось спасти. Пострадали как минимум девять человек.

Ураган повалил несколько деревьев на Успенском шоссе. Ветки и стволы перегородили проезжую часть. Чтобы объехать их, Рудковской, как и другим автомобилистам, пришлось выезжать на встречную полосу.

«Что творится вообще - я не знаю, как мы поедем. Надо, чтобы как-то нас пропускали», - прокомментировала продюсер ситуацию на дороге.

Ураган Дороги Машины Яна Рудковская Москва Ураган «Эдгар»

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