29 июня 2024, 09:53

«Что-то остается навсегда». Нетребко снялась с мужем после заявления о разводе

Global Look Press
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Оперная певица Анна Нетребко и ее супруг, азербайджанский вокалист Юсиф Эйвазов сфотографировались вместе после того, как публично объявили о своем расставании. Соответствующими кадрами артистка поделилась в социальной сети Instagram*.

«Что-то остается навсегда», - написала она, сопроводив текст смайлами в виде сердечек.

На снимке Нетребко позировала вместе с мужем и 15-летним сыном Тьяго от предыдущих отношений. На певице было ярко-красное платье-рубашка и босоножки. Образ она дополнила массивными солнцезащитными очками и сумкой в тон одежды.

Эйвазов снялся в красной футболке, джинсах и белых кроссовках. На голове у него была черная бейсболка. Тьяго выбрал клетчатую рубашку, белые брюки и темно-синие кроссовки.

Поклонники под этой фотографией выразили глубочайшее сожаление о предстоящем разводе Нетребко и Эйвазова.

«Не поверила, не верю. Такая красивая пара!!! Какое хорошее отношение Юсифа к Тише, как к сыну. Ребята, одумайтесь!!!», «Теряю последнюю веру в брак и любовь», «Обожала вашу пару, излучающую любовь! И как же я расстроилась сильно», - написали подписчики.

Брак оперной певицы Анны Нетребко и ее мужа Юсифа Эйвазова не выдержал расстояния. Источник из окружения артистов пояснил, что супруги последнее время жили в разных странах , поэтому их отношения сами собой закончились.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Отношения Музыка Громкие разводы Шоу-бизнес
29 июня 2024, 10:48
«Давай, действуй смело». Рэпер ST дал напутствие выпускникам на празднике «Алые паруса»
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Рэпер ST (Александр Степанов) исполнил хит «Другое дело» на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Артист дал выпускникам напутствие, соответствующее видео опубликовали журналисты «Известий».

«У тебя все получится! Давай, действуй смело», - спел музыкант.

Рэпер ST также исполнил хит «Классика» о начале своего творческом пути, когда репетировать приходилось в студийных подвалах.

Перед выступлением артист рассказал журналистам, как проходил его школьный выпускной. По словам ST, окончание учебы он отметил в доме культуры, в котором был бильярд, поэтому большая часть выпускников весь вечер провела с кием в руках за игрой.

В Санкт-Петербурге в ночь на 29 июня прошло шоу для выпускников «Алые паруса». Молодежь наслаждалась выступлениями Люси Чеботиной, Вани Дмитриенко, Алсу и Тоси Чайкиной.

Выпускные Школы Концерты Музыка
29 июня 2024, 10:21
Умер рок-музыкант Василий Лобода
Freepik
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Не стало ярославского рок-музыканта Василия Лободы. Он скончался от тяжелой болезни в возрасте 66 лет, сообщили его родственники журналистам «Коммерсанта».

В 1980-х Василий Лобода был лидером группы «Телефон», о которой ей запись в книге «Рок в СССР». Он активно гастролировал в 1990-х, был лидером ярославского рок-движения.

На счету рок-певца такие хиты, как «Между мной и суматохой», «Старый дом», «Одинокий странник» и другие.

«Группа „Телефон“, вторая половина 80-х годов, ярославский рок-клуб. Время, преисполненное наивной перестроечной дури и красивых добрых песен», - написал в соцсетях музыкант Фил Золотарев в память о покойном Лободе.

Церемонию прощания с музыкантом запланировали на 2 июля.

Болезни Музыка Шоу-бизнес
29 июня 2024, 09:29
Ажурные чулки и колье-чокер. Актриса Меган Фокс поразила фанатов дерзким образом
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Звезда «Трансформеров», американская 38-летняя фотомодель и актриса Меган Фокс выбрала для похода на празднование летнего солнцестояния в Пенсильвании достаточно откровенный наряд. Фото с мероприятия опубликовали журналисты People.

Артистка посетила праздник вместе с 34-летним рэпером Колсоном Бейкером. Поклонники подозревают, что артисты состоят в отношениях, но официального подтверждения этому нет.

Фокс и Бейкер оделись в одинаковом стиле. Актриса выбрала двубортный блейзер в тонкую полоску и ажурные чулки до бедер.

Из аксессуаров она предпочла серебряное колье-чокер. Модель также впервые за долгое время появилась в обществе с черными волосами.

Бейкер решил прийти на мероприятие в черном атласном костюме с отделкой из парчи. Свой образ музыкант дополнил эффектными серьгами, браслетом и кольцами.

Ранее украинки обвинили актрису и модель Меган Фокс в глупости из-за шутки в соцсети. Артистка разместила неудачную фотографию и написала, что из-за освещения она похожа на украинскую надувную куклу.

Мода Музыка Актеры Шоу-бизнес
29 июня 2024, 09:28
Звезда «Папиных дочек» показала фото новорожденного
РИА «Новости»
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Актриса Дарья Мельникова, сыгравшая в сериале «Папины дочки», показала, как одна справляется с ребенком. В социальной сети Instagram* она разместила фотографию с новорожденным.

На кадрах - 32-летняя Мельникова в коридоре квартиры. На ней надеты длинная футболка бежевого цвета и черные сандалии.

Одной рукой актриса держит младенца в коричневом слипе, светлой шапке и белых носках. В другой руке у нее синяя переноска, а во рту соска.

Артистка сфотографировала себя и новорожденного стоя перед зеркалом. При этом она сняла ребенка только со спины, не показывая его лица.

Недавно актриса Дарья Мельникова продемонстрировала поклонникам дачные будни. Она призналась, что удачно вышла замуж за москвича с загородным домом.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Семья Актеры

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