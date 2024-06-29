«Что-то остается навсегда». Нетребко снялась с мужем после заявления о разводе

«Что-то остается навсегда», - написала она, сопроводив текст смайлами в виде сердечек.

На снимке Нетребко позировала вместе с мужем и 15-летним сыном Тьяго от предыдущих отношений. На певице было ярко-красное платье-рубашка и босоножки. Образ она дополнила массивными солнцезащитными очками и сумкой в тон одежды.

Эйвазов снялся в красной футболке, джинсах и белых кроссовках. На голове у него была черная бейсболка. Тьяго выбрал клетчатую рубашку, белые брюки и темно-синие кроссовки.

Поклонники под этой фотографией выразили глубочайшее сожаление о предстоящем разводе Нетребко и Эйвазова.

«Не поверила, не верю. Такая красивая пара!!! Какое хорошее отношение Юсифа к Тише, как к сыну. Ребята, одумайтесь!!!», «Теряю последнюю веру в брак и любовь», «Обожала вашу пару, излучающую любовь! И как же я расстроилась сильно», - написали подписчики.

Брак оперной певицы Анны Нетребко и ее мужа Юсифа Эйвазова не выдержал расстояния. Источник из окружения артистов пояснил, что супруги последнее время жили в разных странах , поэтому их отношения сами собой закончились.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.