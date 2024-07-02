02 июля 2024, 14:26

«Что это такое? Смешно!» Панкратов-Черный раскрыл размер пенсии

Global Look Press
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Актер Александр Панкратов-Черный раскрыл размер своей пенсии. В интервью для новостного портала aif.ru 75-летний народный артист России объяснил, из каких частей она складывается.

«Моя базовая пенсия - 17 600 рублей. Что это такое? Смешно!», - заявил он.

Панкратов-Черный отметил, что ему еще положена доплата в 30 тысяч рублей, которую выплачивают всем народным и заслуженным артистам, живущим в Москве.

«Народные артисты - почти все люди немолодые. У всех пенсия маленькая, а лекарства дорогие сейчас. Всем надо подлечиться, в санаторий съездить - а средств на это нет», - отметил он.

Тем не менее, Панкратов-Черный подчеркнул, что на пенсию даже с добавкой особо не проживешь. Поэтому многие артисты стараются хоть где-то подзаработать.

«Однажды выхожу из аэропорта, и частник предлагает: давайте подвезу. Смотрю - батюшки, а это ж артист! Фамилии называть не буду. Говорю: „А что, нам по пути?”– „Да нет, я подрабатываю“. Оказывается, он извозом занимается», - поделился актер.

Панкратов-Черный добавил, что очень рад быть в строю в качестве актера и не может не работать.

Ранее актер Сергей Селин рассказал, что получает пенсию в 37,5 тысячи рублей. По его словам, он не переживает по этому поводу, так как заблаговременно позаботился о своем будущем.

Пенсия Россия Актеры Москва
02 июля 2024, 14:05
Валерия и Иосиф Пригожин уехали из России
Global Look Press
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Певица Валерия и ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, уехали на отдых в Сербию. На своих страницах в социальной сети Instagram* пара показала фотографии из Белграда.

«В братской Сербии. Какие же здесь замечательные люди», - подписала снимок Валерия.

Ее муж воздержался от комментариев, опубликовав фотографию с женой на фоне достопримечательностей. На снимках Валерия и Пригожин одеты в футболки, а их глаза скрывают солнцезащитные очки.

Ранее Валерия объяснила, почему не попала на Евровидение.

Отбор на конкурс в 2009 году она назвала несправедливым.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Сербия Иосиф Пригожин Шоу-бизнес Певица Валерия
02 июля 2024, 13:41
Решетова намекнула на свадьбу после скандала с разводом Алсу
РИА «Новости»
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Модель Анастасия Решетова снялась в белом платье на фоне скандала с ее причастностью к разводу певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым. Снимок она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

Решетова надела белое шелковое платье с открытой спиной. Пользователи предположили, что таким образом модель намекнула на скорую свадьбу.

О разводе Алсу с Абрамовым стало известно в конце мая. Пара прожила в браке 18 лет. Они воспитывали троих детей - двух дочерей и сына.

Алсу намекнула, что именно Решетова стала разлучницей. Она назвала соперницу девушкой с низким социальным статусом. Певица добавила, что всегда молчала «в тряпочку», но теперь лимит ее терпения исчерпан.

Кроме того, рэперу Тимати также предложили пройти ДНК-тест на отцовство после скандала с Решетовой. У музыканта и модели есть общий сын Ратмир.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Алсу Модели Скандалы Семья Свадьбы Громкие разводы Брак Instagram
02 июля 2024, 13:07
«Сама себя высекла». Суханкина отреагировала на скандал с экс-коллегой по «Миражу»
Global Look Press
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Певица Наталия Гулькина подала в суд на бывшую коллегу по группе «Мираж» Маргариту Суханкину из-за слов, которые, по ее мнению, порочат ее честь, достоинство и деловую репутацию. Она потребовала взыскать с обидчицы почти шесть миллионов рублей. В беседе с изданием «Комсомольская правда» Суханкина высказала свою точку зрения на конфликт.

Певица Наталия Гулькина подала в суд на бывшую коллегу по группе «Мираж» Маргариту Суханкину из-за слов, которые, по ее мнению, порочат ее честь, достоинство и деловую репутацию. Она потребовала взыскать с обидчицы почти шесть миллионов рублей. В беседе с изданием « Комсомольская правда » Суханкина высказала свою точку зрения на конфликт.

По ее словам, скандальное интервью для YouTube-канала «Алена, блин!», в котором она прошлась по своей экс-коллеге, ее уговорил дать продюсер Сергей Лавров. Она уточнила, что все годы молчала, несмотря на выпады участниц в ее сторону, хотя ей тоже было, что рассказать.

«Я сразу заявила, что, если соглашусь, то буду говорить правду, какой бы неприглядной она не была. И еще раз - мое интервью было вторым. Первой рот открыла Гулькина», - подчеркнула Суханкина.

Она добавила, что решила все рассказать про свою бывшую коллегу, потому что та оговорила Лаврова, который, якобы, дарил ей подарки с намеками.

«Я сразу сказала, что буду называть вещи своими именами. При этом, я не называла ее ни сукой, ни проституткой. Не было прямых оскорблений», - отметила она.

Суханкина заявила, что ждет суд, который изучит документы. Она предположила, что ее бывшая коллега просто хочет увеличить аудиторию и привлечь внимание к себе, так как процесс только подогреет интерес к резонансному интервью.

«У Гоголя в Ревизоре есть такая фраза „сама себя высекла“, вот мне кажется, это про Наталью», - заключила она.

Ранее участник группы «Мираж» Алексей Горбашов высказался о характере певицы Аллы Пугачевой. По его словам, Примадонна обладала авторитетом и могла «задвигать» неугодных.

Суд Скандалы Шоу-бизнес
02 июля 2024, 12:40
«Голос очень слабенький». Друг Отара Кушанашвили рассказал о состоянии шоумена
Global Look Press
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Друг и коллега Отара Кушанашвили Владимир Полупанов рассказал о здоровье шоумена. В беседе с 360.ru он заявил, что пока журналист очень слаб.

Полупанов сообщил, что планировал навестить товарища сегодня, но из-за состояния шоумена встречу придется перенести на следующую неделю.

«Пока он не готов. Ему ставят капельницы для чистки организма, но сейчас уже все меньше, колют антибиотики. Он в основном спит. Голос у него очень слабенький», - поделился он.

По его словам, Кушанашвили требуется еще как минимум две операции, одна из которых - удаление злокачественной опухоли из кишечника. Ее проведут в другой клинике.

Кушанашвили положили в больницу в подмосковном Красногорске в четверг, 20 июня. Медики экстренно прооперировали его. За несколько дней до этого шоумен жаловался на сильные боли в животе и сердце.

Сегодня журналист вышел на связь из больницы. Он рассказал, что следил за матчем сборных Португалии и Словении на Чемпионате Европы по футболу и сравнил себя с футболистом Криштиану Роналду.

Больницы Отар Кушанашвили

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