«Чистый пиар». Деревянко пошутил о романе с Фуць
Актера Павла Деревянко заметили на премьере фильма «Почему ты?» с новой избранницей Зоей Фуць. В беседе с изданием «Страсти» он пошутил над слухами о пиар-романе, которые ему не раз приписывали.
«Правильно говорят, правильно. Чистый пиар. Мы вообще редко встречаемся, у нее второй этаж, у меня первый… Так что, ребята, молодцы. Правильно. В правильном направлении думаете», - сказал с юмором Деревянко, отвечая на вопрос журналистов о пиар-отношениях с возлюбленной.
Фуць также пошутила, что скоро их контракт закончится.
В январе этого года актер сообщил о романе с новой возлюбленной , опубликовав в соцсетях фотографии с совместного отдыха. По словам Деревянко, ему пришлось долго добиваться сердца девушки.
Избранница актера по профессии дизайнер одежды. Она воспитывает двоих детей от прошлых отношений.