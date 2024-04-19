«Чистый пиар». Деревянко пошутил о романе с Фуць

«Правильно говорят, правильно. Чистый пиар. Мы вообще редко встречаемся, у нее второй этаж, у меня первый… Так что, ребята, молодцы. Правильно. В правильном направлении думаете», - сказал с юмором Деревянко, отвечая на вопрос журналистов о пиар-отношениях с возлюбленной.

Фуць также пошутила, что скоро их контракт закончится.

В январе этого года актер сообщил о романе с новой возлюбленной , опубликовав в соцсетях фотографии с совместного отдыха. По словам Деревянко, ему пришлось долго добиваться сердца девушки.

Избранница актера по профессии дизайнер одежды. Она воспитывает двоих детей от прошлых отношений.