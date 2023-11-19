19 ноября 2023, 22:49

«Чистосердечно помогала». Фаворит Пугачевой назвал главное качество певицы

РИА «Новости»
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Певец, композитор, фаворит Аллы Пугачевой Сергей Савин назвал артистку чистосердечным человеком. Его слова привел сайт aif.ru.

В 2011 году Савин стал победителем шоу «Фактор А», где Пугачева была председателем жюри. Между музыкантом и певицей завязались отношения.

«Алла Борисовна чистосердечно помогала мне. Как и другим молодым исполнителям в ее жизни», - поделился Савин.

Самоназванный фаворит также прокомментировал слова бывшего гитариста Пугачевой, который объяснил появление артистки в храме на Кипре. Тот заявил, что певица регулярно ходит в церковь. Савин в свою очередь отметил, что он «такого за ней особо не замечал».

Ранее артистку заметили у Киккского монастыря на Кипре в компании женщины и сына. Певица была одета в черное платье, шляпу и очки. Артистка обменялась парой слов со своей спутницей, а затем переключила внимание на мальчика.

Музыка Алла Пугачева
19 ноября 2023, 22:56
«Трепетная женщина». Экс-гитарист Аллы Пугачевой объяснил ее появление в монастыре на Кипре
Википедия
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Бывший гитарист Аллы Пугачевой и ее друг Александр Левшин раскрыл причину появления певицы в монастыре на Кипре. Его слова привело mk.ru.

Музыкант рассказал, что артистка часто ходит в церкви и ставит там свечи. Он вспомнил их совместную поездку к Гробу Господня. Тогда Пугачева посещала все службы.

«Она в душе - очень трепетная женщина по поводу духовной линии», - отметил Левшин.

Гитарист подчеркнул, что артистка всегда ценила свободу и поступала так, как считает нужным. В настоящее время она выбрала для себя жизнь на пенсии.

Несколько дней назад Пугачеву увидели около Киккского монастыря на Кипре. Она выходила оттуда в компании сына и некой женщины. Сначала певица обменялась парой слов со спутницей, а затем переключила внимание на ребенка.

Ранее певица раскритиковала россиян , которые следят за ее жизнью. Она назвала таких людей «кучкой оголтелых недоличностей», которые завидуют и распространяют слухи.

Кипр Музыка Алла Пугачева
19 ноября 2023, 20:10
Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину — СМИ
РИА «Новости»
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Певец Егор Крид решил судиться с членом Общественной палаты, главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Поводом для подачи искового заявления на дочь сенатора Елены Мизулиной, предположительно, стало ее нелестное высказывание в сторону артиста, сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, в Замоскворецкий суд Москвы поступил иск от Крида о защите чести и достоинства. Претензии он направил к Мизулиной и к Лиге безопасного интернета.

О размере претензий пока ничего не известно. Однако МК предположил, что Крида оскорбило выступление Мизулиной весной 2023-го, связанное с блокировкой аккаунтов нескольких стримеров на Twitch. Доступ к ресурсу хотели закрыть и Криду. При этом Мизулина назвала его «главным скамером страны», что в переводе с английского обозначает «мошенник».

Не так давно Крид отсудил 12 миллионов рублей у организаторов концерта в Архангельске. Спустя полгода тяжб суд встал на сторону артиста.

Суд Интернет Егор Крид Москва 2023
19 ноября 2023, 13:26
Суд обязал Агутина выплатить долг по коммуналке в 123,5 тысячи рублей — СМИ
РИА «Новости»
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Суд Москвы принял решение взыскать с певца Леонида Агутина задолженность по квартире за коммунальные услуги в размере 123,5 тысячи рублей. Артист не оплачивал счета четыре года, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, Агутин не платил за коммуналку с января 2020-го. Последние два с половиной года представители ЖКХ отправляли квитанции и уведомления, напоминая собственнику о долгах, но реакции от певца не получили.

Тогда коммунальщики обратились в суд. Mash уточнил, что состоялось два заседания, на которых Агутина не было.

В итоге суд принял решение в пользу управляющей компании и обязал музыканта выплатить долг.

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее муж Артем Чекалин погасили все свои долги перед налоговой. Супруги выплатили еще 296 миллионов рублей и таким образом полностью выполнили свои долговые обязательства.

Суд ЖКХ Музыка Москва 2023
19 ноября 2023, 13:08
Блогер Лерчек и ее муж погасили долги в полмиллиарда рублей — СМИ
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Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее муж Артем Чекалин погасили все свои долги перед налоговой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Супруги выплатили еще 296 миллионов рублей и таким образом полностью выполнили свои долговые обязательства. Задолженность супружеской четы составляла примерно полмиллиарда рублей, напомнило издание.

Этот платеж стал вторым по счету - в первый раз Чекалины выплатили 311 миллионов рублей. Ранее блогера Лерчек оштрафовали на 124 миллиона рублей за уклонение от уплаты налогов , суд арестовал имущество и банковские счета супругов в рамках уголовного дела. Через некоторое время за счет дополнительных начислений по решению ФНС штраф вырос.

Адвокат Чекалиной Константин Третьяков сообщал, что трудности с выплатой пени возникли из-за заморозки счетов. Он добавил, что его клиентка обратилась в Следственный комитет с ходатайством о снятии ареста.

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