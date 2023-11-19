«Чистосердечно помогала». Фаворит Пугачевой назвал главное качество певицы

В 2011 году Савин стал победителем шоу «Фактор А», где Пугачева была председателем жюри. Между музыкантом и певицей завязались отношения.

«Алла Борисовна чистосердечно помогала мне. Как и другим молодым исполнителям в ее жизни», - поделился Савин.

Самоназванный фаворит также прокомментировал слова бывшего гитариста Пугачевой, который объяснил появление артистки в храме на Кипре. Тот заявил, что певица регулярно ходит в церковь. Савин в свою очередь отметил, что он «такого за ней особо не замечал».

Ранее артистку заметили у Киккского монастыря на Кипре в компании женщины и сына. Певица была одета в черное платье, шляпу и очки. Артистка обменялась парой слов со своей спутницей, а затем переключила внимание на мальчика.