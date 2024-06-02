02 июня 2024, 13:47

Чернышев поцеловал крест на могиле Заворотнюк и заплакал

РИА «Новости»
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Фигурист Петр Чернышев на похоронах своей супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк, не сдержал эмоций и заплакал. Он поцеловал крест на могиле любимой жены, сообщило издание Life.

Спортсмен, последние пять лет посвятивший смертельно больной супруге, тихо плакал и во время отпевания в храме перед белоснежным гробом артистки. На кладбище вдовец держался из последних сил.

Поклонники Заворотнюк осыпали могилу актрисы цветами. Дорогу к месту захоронения устлали былыми розами.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. Актрису похоронили рядом с другими артистами : Ниной Руслановой, Вадимом Абдрашитовым, Николаем Сличенко и Валентином Гафтом.

Анастасия Заворотнюк Рак
02 июня 2024, 09:17
Агутин опубликовал клип в память об умершей Заворотнюк
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Певец Леонид Агутин в день похорон Анастасии Заворотнюк разместил в своем Telegram-канале видео в память об актрисе. Кадры сопровождает композиция «Паришь в облаках».

«Памяти Анастасии Заворотнюк. Покойся с миром, дорогая», - написал он.

В опубликованном ролике показаны кадры из сериала «Каспий 24», в котором певец и Заворотнюк снимались вместе.

Поклонники в комментариях под постом отметили, что видео получилось невероятно трогательным и красивым. Фанаты также выразили соболезнования в связи со смертью актрисы.

«Светлая память талантливой актрисе, красивой женщине, замечательной жене и маме», - написали пользователи.

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась ночью 30 мая от рака головного мозга. Ее похоронили 1 июня в Москве на Троекуровском кладбище.

Музыкальные клипы Музыка Онкология Умерла Анастасия Заворотнюк
01 июня 2024, 17:00
Заворотнюк похоронили рядом с артистом Абдрашитовым
РИА «Новости»
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Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк похоронили в Москве на Троекуровском кладбище, ее могила находится на аллее искусств. Об этом сообщило РИА «Новости».

Актрису похоронили рядом с другими народными артистами: Вадимом Абдрашитовым, Ниной Руслановой, Николаем Сличенко, Валентином Гафтом. Похороны прошли под живую музыку в исполнении струнных инструментов.

Заворотнюк ушла из жизни в возрасте 53 лет, причиной ее смерти стал рак мозга. Ради прощания с артисткой поклонники выстраивались в огромные очереди на территории Покровского монастыря. В церемонии приняли участие пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , фигурист Илья Авербух , художник Никас Сафронов , ее друзья и коллеги.

Состояние актрисы ухудшилось за две недели до смерти - артистка испытывала сильные головные боли и ослабела. Последние дни Заворотнюк провела в хосписе, весь период болезни ее поддерживал супруг Петр Чернышев.

Анастасия Заворотнюк Москва Умерла Анастасия Заворотнюк
01 июня 2024, 14:35
«Это было здорово». Коллега Заворотнюк назвал ее профессионалом и хулиганкой
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Анастасия Заворотнюк полюбилась зрителям благодаря сериалу «Моя прекрасная няня», но она прекрасно играла и в других проектах. Подробно об актерском пути артистки 360.ru рассказал ее коллега и однокурсник Денис Матросов.

Была профессионалом и «хулиганкой» По его словам, Заворотнюк рано начала сниматься в кино и уже во время учебы проявила себя как талантливая актриса.

«Настя начинала сниматься одна из первых на нашем курсе. У нее была прекрасная работа с Антоном Яковлевым, „Тургенев“. Это было здорово», - поделился впечатлениями Матросов.

Он добавил, что в судьбе актера важен случай, но им еще надо уметь воспользоваться. Заворотнюк проявила себя как талантливая артистка и стала известной благодаря таланту, добавил актер.

«Случай надо готовить, а она была профессионал, и при этом такая хулиганка добрая. Понятно, что ее роль во всем известном сериале сделала ее популярной», - подчеркнул коллега покойной.

Отстаивала справедливость Матросов признался, что актриса всегда пыталась добиваться справедливости. Например, она поддерживала своего однокурсника, когда тот участвовал в проекте фигуриста Ильи Авербуха «Лед и пламень».

«Когда ставили незаслуженно низкие оценки, она нас всегда поддерживала и защищала перед членами жюри. Говорила: „Это мой однокурсник. Почему так?“ - вспомнил собеседник 360.ru.

Актер рассказал, что ему повезло сниматься вместе с Заворотнюк в одном из фильмов, где она играла главную роль «Мы с ней снимались, по-моему, в 2016 году. Интересная у нее была роль, непохожая на те, которые она играла раньше. „Я больше не боюсь“ картина называлась. В общем, повезло, нас жизнь сталкивала, старались общаться», - отметил артист.

Актер добавил, что на прощание с покойной приехали многие ее друзья и коллеги по цеху.

«Очень много коллег я сам лично увидел и огромное количество друзей, которые здесь сейчас пришли проститься», - заключил он.

Прощание с Анастасией Заворотнюк состоялось в Покровском монастыре в Москве, на церемонию пришло множество людей. Они выстраивались в огромные очереди, чтобы проводить актрису в последний путь.

Сериалы Кино Анастасия Заворотнюк Фильмы Работа Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
01 июня 2024, 14:17
Вдова Пьера Нарцисса сыграла пышную свадьбу с его лучшим другом
Freepik
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Валерия Калачева, вдова певца Пьера Нарцисса, сообщила о своей свадьбе с лучшим другом покойного супруга Евгением Шахраем. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Пышное торжество состоялось 31 мая. Валерия призналась, что после смерти мужа не хотела снова заключать брак. Судьба распорядилась иначе.

«Получилось все очень серьезно. И все это подводилось еще знаками и снами, где объяснялось от имени Пьера. Поэтому невозможно было это не сделать», - объяснила вдова.

Она добавила, что с Шахраем они планируют выпустить записанные Нарциссом песни.

Ранее сестру Пьера Нарцисса обманули на покупке участка в Подмосковье. Женщина не смогла провести газ и электричество в свой коттедж.

Свадьбы Женщины Пьер Нарцисс

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