Черно-белый портрет Пугачевой появился на стенах в Московском театре эстрады

«Я не понимаю вообще, почему это вызвало такое обсуждение, общественный резонанс <…> у нас на стенах висят абсолютно все народные артисты СССР. Среди них и Алла Борисовна, конечно. Зачем ее снимать?» - сказала она.

В материале отметили, что худрук театра Геннадий Хазанов не стал отвечать на вопрос о портрете звезды.

Ранее гитарист Пугачевой Александр Левшин заявил, что артистка после Нового года должна приехать в Россию на несколько дней. По его словам, жизнь вокалистки «настроена на Россию» и в этом нет ничего удивительного. Он также объяснил, что до этого певица приезжала на Родину для решения юридических и творческих вопросов.