14 февраля 2024, 00:13

«Чем я прогневила Бога». Лера Кудрявцева получила тяжелую травму

РИА «Новости»
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Телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу со сложным переломом ноги. На травму она пожаловалась подписчикам своего Telegram-канале.

«Полный разрыв передней крестообразной связки. И перелом литерального мыщелка правой большеберцовой кости», - рассказала Кудрявцева о своей травме.

Телеведущая назвала происходящие с ней неприятности «каким-то сюром» и пожаловалась, что не знает, чем «прогневила Бога».

В декабре Леру Кудрявцеву госпитализировали в Минске , где она должна была стать одной из ведущих шоу «Песня года». Телеведущая пожаловалась на плохое самочувствие, высокую температуру, слабость и сильный кашель. Врачи диагностировали у звезды пневмонию. Так что вместо «Песни года» она осталась в больнице.

В январе Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа - бывшего хоккеиста ЦСКА и московского «Динамо» Игоря Макарова из-за его пристрастия к алкоголю.

Больницы Врачи Лера Кудрявцева
14 февраля 2024, 00:09
«Прижало». Поплавская раскритиковала поездку Киркорова в ДНР
РИА «Новости»
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Актриса Яна Поплавская ответила продюсеру Иосифу Пригожину после того, как тот поддержал певца Филиппа Киркорова, отправившегося в ДНР. Поплавская поделилась своим мнением в Telegram-канале.

На прошлой неделе продюсер заявил, что из-за отмены пострадал не только артист, , а также организаторы концертов и рекламные агентства. По словам Пригожина, Киркоров заслужил второго шанса.

Поплавская же посчитала, что заявление Пригожина напомнило спектакль, ведь у него нет совести. Актриса выразила уверенность, что в данной ситуации не нужно беспокоиться за судьбу артистов, которые посетили вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой.

До этого Киркорову было все равно на то, что происходит в зоне проведения спецоперации. По словам Поплавской, своим визитом певец просто решил отмыться.

«Два года ему было плевать. Потому что задница все это время была в тепле. Но только когда прижало, он рванул туда», - отметила она.

По мнению Поплавской, Пригожина больше волнует судьба шоу-бизнеса, а не находящихся в зоне СВО бойцов.

Певец Филипп Киркоров приехал в Горловку, чтобы выступить перед пациентами больницы. Также он привез им подарки. Также в ДНР съездил и певец Дима Билан. Он посетил Республиканский травматологический центр, детский центр и приют для животных.

Филипп Киркоров Концерты Иосиф Пригожин
13 февраля 2024, 23:36
Стасу Пьехе запретили петь из-за проблем с голосом
РИА «Новости»
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Певцу Стасу Пьехе пришлось отменить несколько концертов из-за проблем с голосом. Известный артист не сможет выступить в Орле и еще в нескольких городах, сообщил Telegram-канал Mash.

Тур по России у Пьехи расписан на ближайшие два месяца. Выступления планировались в Белгороде и Курске, а также 18 февраля певец должен был прилететь в Наро-Фоминск.

Стас Пьеха столкнулся с проблемами со связками в Воронеже несколько дней назад. Артист вышел на сцену с воспалением слизистой оболочки трахеи, после этого его голос пропал.

По данным канала, когда экстренное лечение не помогло, Пьеха обратился к московским врачам, которые диагностировали у него повреждение связок. Теперь певцу в рамках лечения придется сохранять полное молчание в течении нескольких дней.

Летом 2023 года Стас Пьеха сообщил, что его положили в Боткинскую больницу для «проведения полного набора сердечных исследований». В подтверждение певец поделился в соцсетях фото из машины скорой помощи и из медицинского кабинета. Позже Пьеха заверил, что никаких серьезных проблем со здоровьем у него не нашли.

Филипп Киркоров Концерты Иосиф Пригожин
13 февраля 2024, 20:56
Собчак предложили доказать наличие у нее чести и достоинства
РИА «Новости»
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Ведущей Ксении Собчак, которая собралась судиться с НТВ, предложили во время подачи иска подтвердить у нее наличие чести и достоинства. Публикацию на эту тему разместили в Telegram-канале телеканала.

«Мы <…> настаиваем на том, чтобы в случае обращения в суд Ксения приложила к пакету документов результаты экспертизы о наличии у истицы чести и достоинства», - подчеркнули представители НТВ.

Собчак не понравился вышедший на телеканале и посвященный ей фильм. В нем журналисты рассказали о зарубежной недвижимости блогера. Ведущая заявила, что будет судиться с НТВ, и обвинила его в клевете и воровстве своих материалов.

В пресс-службе телеканала на просьбу «360» прокомментировать вероятный иск Собчак ответили отказом. По данным РИА «Новости» , документы в суд ведущая еще не передавала.

Суд Ксения Собчак Блогеры Фильмы Недвижимость
13 февраля 2024, 20:21
Блогер Лерчек попала в ДТП в Москве
РИА «Новости»
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Авария произошла на Рочдельской улице в Москве. Автомобиль Bentley блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) столкнулся с BMW, сообщил источник 360».

Блогер рассказала подробности ДТП в своем блоге в Instagram*. Судя по опубликованным кадрам, Лерчек ехала на автомобиле и внезапно произошло столкновение с другой иномаркой. По словам блогера, в ДТП виновата не она.

Лерчек рассказала, что при столкновении она ударилась головой и коленом потому, что не сработали подушки безопасности. А у автомобиля пострадал бампер Bentley.

«Жизнь прям испытывает меня», - написала блогер.

Ранее сообщалось о закрытии уголовного дела против Валерии Чекалиной. Блогера и ее супруга Артема обвиняли в уклонении от уплаты налогов. После того, как имущество арестовали, знаменитая пара выплатила около 500 миллионов рублей.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

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