«Человек-легенда». Волочкова смело высказалась о Пугачевой

Танцовщица одобрила творчество примадонны и выразила радость от того, что та продолжает выпускать новые композиции.

«Все ее песни пропитаны смыслом настоящим. И, конечно, они не могут не западать в душу. Я всегда выражаю восхищение творчеством Аллы Борисовны. Это действительно человек-легенда, ею можно только восхищаться и радоваться тому, что мы живем в одну эпоху с ней», - высказалась артистка.

Певица Катя Лель тоже назвала Пугачеву легендой и сказала, что примадонна может делать все, что хочет.

Алла Пугачева несколько дней назад выложила на своем YouTube-канале новый клип на песню «Ложный стыд».