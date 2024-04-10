Волочкова отметила значительный вклад Пугачевой в российскую культуру. Она также высказала мнение, что документальный фильм журналистки Ксении Собчак о певице не сможет унизить ее достоинства. По мнению танцовщицы, возвращать доброе имя примадонне также не нужно.

«Ее [Пугачевой] репутацию никто не сможет запятнать. Этот человек - легенда, великий человек, и я ей очень благодарна. Она мне помогла своим именем, своим величием, поэтому, о чем вы говорите вообще? Возвращать репутацию, которую запятнать невозможно?» - заявила Волочкова.

Она добавила, что возвращать репутацию нужно не примадонне, а Собчак.

Выход ленты о жизни и карьере Пугачевой будет приурочен к 75-летию знаменитой артистки.