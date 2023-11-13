13 ноября 2023, 11:55

«Человек испытал стресс». Жена Отара Кушанашвили рассказала о его состоянии после приступа

«ВКонтакте»
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Телеведущий Отар Кушанашвили чувствует себя нормально после приступа и уже находится дома. Об этом «360» сообщила жена журналиста Ольга.

«Состояние стабилизировалось, вчера я забрала его домой под расписку. Он уже находится дома, выполняет предписания врача», - сказала супруга телеведущего.

По словам Ольги, причиной приступа у ее мужа стала усталость. В последнее время у Кушанашвили очень плотный график, поэтому он практически не отдыхал, пояснила собеседница «360».

«Мало сна, по два-три часа в сутки, много работает, определенный стресс испытал человек. На почве этого был вызван приступ», - уточнила жена журналиста.

Она добавила, что на текущем этапе телеведущий чувствует себя хорошо. У ее мужа запланирован повторный визит к врачу через несколько дней, заключила Ольга.

Вечером 12 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что Кушанашвили стало плохо с сердцем в одном из московских ресторанов, поэтому журналисту вызвали скорую помощь. Продюсер телеведущего Виктор Ладненко уточнил, что у журналиста не выдержало сердце из-за большой рабочей нагрузки. Сам Кушанашвили вышел на связь с подписчиками после новостей о госпитализации и попросил не распространять слухи о его здоровье.

Журналистика Медицина
13 ноября 2023, 12:45
«Температуры нет». Стали известны подробности о состоянии 90-летнего режиссера Александра Митты
РИА «Новости»
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Российского режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали. Помощник народного артиста России Геннадий Иванов рассказал «360», что Митту обследуют врачи.

«Он пока у врача на диагностике находится. Слабость, температуры нет… Ну, 90 лет, там может быть что угодно», - рассказал Иванов о состоянии артиста.

В Telegram-канале киношколы Митты сообщали, что у народного артиста пневмония. Его состояние резко ухудшилось на фоне перенесенного инсульта, мужчина не мог даже самостоятельно сидеть. Его забрали в больницу из московской квартиры. При этом, когда в первый раз приезжала скорая, режиссер отказался от госпитализации.

Это уже вторая экстренная госпитализация Александра Митты за этот год. Летом режиссер попал в реанимацию.

Александр Митта - советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер. Большому кругу российских зрителей он известен по работе над картинами «Точка, точка, запятая…», «Друг мой, Колька!», «Звонят, откройте дверь». За свою творческую деятельность Митта был удостоен множества наград и премий.

Больницы Кино Режиссер
13 ноября 2023, 02:38
«Я в ярости». Отар Кушанашвили вышел на связь после госпитализации
Википедия
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Телеведущий Отар Кушанашвили, сообщения о госпитализации которого появились в воскресенье вечером, вышел на связь. Он попросил не распространять слухи о его здоровье. Шоумен опубликовал видео в своем Telegram-канале.

«В данный момент сижу в машине у моих друзей. Я похож на хворого человека? Вы [утомитесь] раньше, чем я заболею. <…> Я в ярости. Меня зовут Отар Кушанашвили и я только начинаю жить!» - сказал он Также Кушанашвили пообещал «похоронить всех», кто, по его словам, распространяет грязные слухи.

Телеведущий почувствовал недомогание вечером 12 ноября в одном из ресторанов Москвы. Врачи госпитализировали его с подозрением на сердечный приступ.

Telegram-канал Baza написал, что врачи подтвердили эту информацию. Кушанашвили отвезли в Боткинскую больницу с инфарктом.

Продюсер телеведущего Виктор Ладненко заявил, что Отару Кушанашвивили стало плохо из-за большой рабочей нагрузки. Позже он сообщил , что состояние телеведущего стабилизировалось.

Телевидение
13 ноября 2023, 00:55
Умер легендарный индийский актер Чандра Мохан
Википедия
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В Индии умер известный актер Чандра Мохан. За его плечами более 900 ролей в фильмах, сообщило издание Vcinema.

По данным журналистов, у актера были серьезные проблемы с сердцем. Он скончался в частной больнице в Хайдарабаде на юге страны на 79-м году жизни.

Настоящее имя актера Маллампалли Чандрасекхара Рао, он родился 23 мая 1945 года в деревне Памидимуккала. Учился в сельскохозяйственном колледже. В театр пришел играть еще студентом.

Чандра Мохан начал сниматься с 1960-х годов. Актер был лауреатом ряда национальных премий, в том числе как лучший комик и лучший характерный актер. Всего на его счету свыше 900 ролей в фильмах. Он также играл в нескольких сериалах.

На протяжении нескольких десятилетий Чандра Мохан снимался как минимум в двух фильмах в год, а в 2008 году выпустили сразу 11 картин с его участием.

Индия Актеры
12 ноября 2023, 23:59
Врачи забрали режиссера Александра Митту в больницу
Википедия
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Первоначально отказавшемуся от поездки в больнице режиссеру Александру Митте потребовалась экстренная госпитализация. Как сообщил Telegram-канал Baza, кинодеятеля доставили в Боткинскую больницу Москвы.

Кино Врачи Режиссер Россия Москва 2023

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