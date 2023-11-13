«Человек испытал стресс». Жена Отара Кушанашвили рассказала о его состоянии после приступа

«Состояние стабилизировалось, вчера я забрала его домой под расписку. Он уже находится дома, выполняет предписания врача», - сказала супруга телеведущего.

По словам Ольги, причиной приступа у ее мужа стала усталость. В последнее время у Кушанашвили очень плотный график, поэтому он практически не отдыхал, пояснила собеседница «360».

«Мало сна, по два-три часа в сутки, много работает, определенный стресс испытал человек. На почве этого был вызван приступ», - уточнила жена журналиста.

Она добавила, что на текущем этапе телеведущий чувствует себя хорошо. У ее мужа запланирован повторный визит к врачу через несколько дней, заключила Ольга.

Вечером 12 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что Кушанашвили стало плохо с сердцем в одном из московских ресторанов, поэтому журналисту вызвали скорую помощь. Продюсер телеведущего Виктор Ладненко уточнил, что у журналиста не выдержало сердце из-за большой рабочей нагрузки. Сам Кушанашвили вышел на связь с подписчиками после новостей о госпитализации и попросил не распространять слухи о его здоровье.