«Человек испытал стресс». Жена Отара Кушанашвили рассказала о его состоянии после приступа
Телеведущий Отар Кушанашвили чувствует себя нормально после приступа и уже находится дома. Об этом «360» сообщила жена журналиста Ольга.
«Состояние стабилизировалось, вчера я забрала его домой под расписку. Он уже находится дома, выполняет предписания врача», - сказала супруга телеведущего.
По словам Ольги, причиной приступа у ее мужа стала усталость. В последнее время у Кушанашвили очень плотный график, поэтому он практически не отдыхал, пояснила собеседница «360».
«Мало сна, по два-три часа в сутки, много работает, определенный стресс испытал человек. На почве этого был вызван приступ», - уточнила жена журналиста.
Она добавила, что на текущем этапе телеведущий чувствует себя хорошо. У ее мужа запланирован повторный визит к врачу через несколько дней, заключила Ольга.
Вечером 12 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что Кушанашвили стало плохо с сердцем в одном из московских ресторанов, поэтому журналисту вызвали скорую помощь. Продюсер телеведущего Виктор Ладненко уточнил, что у журналиста не выдержало сердце из-за большой рабочей нагрузки. Сам Кушанашвили вышел на связь с подписчиками после новостей о госпитализации и попросил не распространять слухи о его здоровье.