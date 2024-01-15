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«Благодаря имеющимся доказательствам они (Чекалины - прим. ред.) признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей», - сообщил Бастрыкин.

Глава СК добавил, что уголовное дело против семьи блогеров прекратили, но продолжается расследование обстоятельств легализации имущества, полученного незаконным путем.

О погашении задолженности перед налоговой блогерами Чекалиными стало известно в конце ноября. Платеж семейная пара совершала двумя частями. Уголовное дело против Чекалиных прекратили в конце декабря. Блогерам разрешили пользоваться интернетом.