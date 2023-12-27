«Чего привязались к ребенку?!» Отец Ивлеевой встал на защиту дочери после ее «голой» вечеринки

«Вы что творите, чем она вам не угодила?! Вы чего привязались к ребенку?!» - возмутился мужчина, обращаясь к критикам дочери.

Ивлеев назвал телеведущую умной и отметил, что она добилась всего сама. По мнению собеседника «360», Ивлеева сможет победить всех в этой ситуации, в том числе продюсера «Бригады», каскадера и актера Александра Иншакова, решившего подать к ней иск на один миллиард рублей.

«Этот Иншаков с этой „Бригадой“ <…> Давайте повернем ситуацию так, что он там рекламировал убийство людей за заработки. Снимите с него 10 миллиардов», - призвал Ивлеев.

Мужчина назвал сильным перебором сумму, которую каскадер решил отсудить у его дочери. По мнению Ивлеева, те, кто сейчас нападают на знаменитость, делают это не думая.

Собеседник «360» предположил, что блогер попала в опалу, поскольку кто-то завидует и считает ее деньги. Он призвал этих людей залезть в свой карман и считать свои доходы.

С точки зрения собеседника «360», по такой логике можно обвинить всех во всем и начать разбираться с каждым, кто ходит в рестораны или на дискотеки. Если на вечеринку его дочери кто-то пришел в обнаженном виде, то это их проблемы, отметил Ивлеев.

Мужчина признался, что давно не общается с Ивлеевой, но все равно переживает за нее. Ивлеев надеется, что для его дочери все закончится хорошо. По мнению отца звезды, ей нужно было намного жестче реагировать на нападки и «разгонять критиков палкой», чтобы они знали свое место.

« Чем больше оправдываешься , чем больше ноешь - получается, что ты больше виноват. Это я уже по своему опыту знаю», - резюмировал мужчина.