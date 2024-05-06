Чеботина призналась, что врала Киркорову из-за участия в «Маске»

Артистке удалось обвести судей вокруг пальца: до завершения программы ее никто не раскрыл. Однако члены жюри очень старались - даже за пределами съемочной площадки.

Например, Киркоров напрямую подошел к артистке с вопросом об участии в шоу после одного из концертов.

«Филипп Киркоров меня раскусил - он подошел ко мне на выступлении в Кремле и поставил условие, что мы прямо сейчас спорим - и, если я проигрываю, веду его на шопинг. Говорит: „Смотри мне в глаза, это ты в „Маске“?» - рассказала певица.

Но Чеботиной удалось все же ввести в заблуждение друга. Благодаря этому певица, выступавшая под маской Бабочки, заняла третье место.