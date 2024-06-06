«Чахнет без России». Концерт Светланы Лободы в Латвии закончился скандалом

Украинская певица Светлана Лобода спела на Дне города Даугавпилс в Латвии. Ее выступление вызвало скандал, сообщил « Московский комсомолец ».

По информации издания, артистка стала реже выступать. В прошлом году она заявила, что будет петь только с украинским флагом. В итоге от ее услуг отказались. В этот раз она не стала выдвигать требований. Зрители обратили внимание, что все хиты Лобода исполняла исключительно на русском языке.

«Света очень сдала: это видно невооруженным взглядом <…> Сейчас все очень скромно. Плюс у нее появились большие проблемы с голосом», - поделилась одна из присутствовавших на концерте поклонниц.

Она отметила, что артистка пела вживую, однако, по ее мнению, не попадала в ноты. Из-за этого случился скандал.

«Большая часть была недовольна. Люди уходили, что называется, дружными рядами. Многие возмущались и просили больше не приглашать эту самодеятельность. Видно, что Света чахнет без России», - заключила собеседница.

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