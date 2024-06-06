06 июня 2024, 17:41

«Чахнет без России». Концерт Светланы Лободы в Латвии закончился скандалом

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Украинская певица Светлана Лобода спела на Дне города Даугавпилс в Латвии. Ее выступление вызвало скандал, сообщил «Московский комсомолец».

Украинская певица Светлана Лобода спела на Дне города Даугавпилс в Латвии. Ее выступление вызвало скандал, сообщил « Московский комсомолец ».

По информации издания, артистка стала реже выступать. В прошлом году она заявила, что будет петь только с украинским флагом. В итоге от ее услуг отказались. В этот раз она не стала выдвигать требований. Зрители обратили внимание, что все хиты Лобода исполняла исключительно на русском языке.

«Света очень сдала: это видно невооруженным взглядом <…> Сейчас все очень скромно. Плюс у нее появились большие проблемы с голосом», - поделилась одна из присутствовавших на концерте поклонниц.

Она отметила, что артистка пела вживую, однако, по ее мнению, не попадала в ноты. Из-за этого случился скандал.

«Большая часть была недовольна. Люди уходили, что называется, дружными рядами. Многие возмущались и просили больше не приглашать эту самодеятельность. Видно, что Света чахнет без России», - заключила собеседница.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Универ» Анна Кузина начала собирать деньги на беспилотники для ВСУ. Актриса вернулась в родной Киев из России после начала спецоперации.

Скандалы Латвия Концерты Песни Россия Музыка Светлана Лобода
06 июня 2024, 18:30
«Задвигала неугодных». Лидер «Миража» высказался о характере Пугачевой
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что певица Алла Пугачева обладала авторитетом и могла «задвигать» неугодных. Об этом он рассказал в интервью для портала «Страсти».

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что певица Алла Пугачева обладала авторитетом и могла «задвигать» неугодных. Об этом он рассказал в интервью для портала « Страсти ».

«Она пользовалась невероятным авторитетом среди коллег и вершила судьбы этих самых коллег, а особенно начинающих артистов», - отметил Горбашов.

По его словам, Пугачева была певицей номер один в стране и кумиром нескольких поколений, которого почитали и боялись.

«Она легко и без всякой жалости „задвигала“ неугодных. В любом случае ее авторитет был непререкаем», - подчеркнул лидер «Миража».

Горбашов выразил сожаление по поводу последних заявлений примадонны насчет россиян. Так, в споре с певцом Стасом Михайловым об уехавших артистах Пугачева заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в страну.

Песни Музыка Алла Пугачева
06 июня 2024, 14:35
Собчак объяснила борьбой за память отца выпуск фильма «Дело Собчака» на YouTube
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Фигура первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака вернулась в общественную дискуссию после выхода трехсерийного фильма о 90-х, где политика выставили в неприглядном свете. Его дочь и журналист Ксения Собчак выложила на своем YouTube-канале собственный фильм 2018 года «Дело Собчака», в котором все ложные обвинения опровергают документами. В интервью 360.ru во время Петербургского международного экономического форума она объяснила, что ей было важно защитить память отца.

Собчак заметила, что общественное мнение часто формируется на основании ложной информации. Даже после появления опровержений переубедить людей часто невозможно. Срабатывает принцип, чтоб дыма без огня не бывает.

«Против моего отца было возбуждено уголовное дело, и мне крайне важно с точки зрения его памяти было доказать, что это дело было полностью изначально выдумано и просто по-заказному сделано. То есть никакого факта коррупции, никакого факта, который мог бы повлечь за собой уголовное наказание, не было», - заявила Собчак.

Она добавила, что в своем фильме показала все документы, которые доказали ложность обвинений против отца, которые продолжают ходить вокруг его фигуры.

«Связано это было с ответом на трехсерийный фильм про 90-е. Мне показалось важным дать какой-то ответ этой работой», - подчеркнула журналист.

В ходе интервью 360.ru Ксения Собчак рассказала о своем проекте, который помогает страдающим от обстрелов ВСУ жителям приграничных регионов Белгородской области переехать в безопасное место. Она пояснила, что за время этой работы оказала помощь 200 семьям.

Санкт-Петербург Уголовное дело Ксения Собчак Фильмы Интервью YouTube ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 13:59
Собчак объяснила важность и необходимость проведения ПМЭФ
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Петербургский международный экономический форум — значимое событие, где выступают спикеры самого высокого уровня, которые озвучивают важные и сущностные вещи. Об этом в интервью 360.ru на ПМЭФ заявила журналист Ксения Собчак.

Она подчеркнула, что посещает форум каждый год, бывает на всех пленарных заседаниях, следит за тем, что представили регионы, а также находит для себя много интересного.

«Здесь действительно очень высокого уровня спикеры. Поэтому мне интересно выступление Силуанова, безусловно, Мишустина. Я хожу всегда на выступления президента Путина. То есть здесь какие-то смысловые, сущностные вещи, конечно же, озвучивают», - заявила Собчак.

Во второй день ПМЭФ журналист стала модератором сессии, где в спорах сошлись банки и маркетплейсы, запустившие собственные финансовые инструменты, через которые покупатели проводят платежи в обход кредитных учреждений. Собчак раскрыла подробности мероприятия.

«Была очень жаркая дискуссия. Это было очень интересно, потому что, естественно, классические банки считают, что таким образом они (маркетплейсы - прим. ред.) создают условно нечестную конкуренцию», - рассказала журналист.

Она добавила, что на встрече присутствовали представители Центробанка, с которыми участники вели обсуждение о единых правилах и безопасности новых финансовых инструментов интернет-магазинов.

«Я порадовалась, что на такие серьезные темы можно на самом деле говорить очень бодро и живо. Мне кажется, между Альфа-банком и Ozon просто искры [летели]», - добавила Собчак.

В ходе визита на ПМЭФ-2024 журналист Ксения Собчак оценила работу человекоподобного робота Жени на стенде Московской области. Она даже взяла у него небольшое интервью и осталась в восторге.

Банки Ксения Собчак Интервью Бизнес Маркетплейсы ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 13:19
Дочь Николая Дроздова прокомментировала взыскание 9 млн рублей с компании отца
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Дочь телеведущего Николая Дроздова Елена прокомментировала сообщения о взыскании с компании АСС-ТВ, совладельцем которой является популярный зоолог, девяти миллионов рублей в пользу телецентра «Останкино». В беседе с 360.ru она заявила, что ее отец не имеет никакого отношения к финансовым проблемам фирмы.

По ее словам, АСС-ТВ является семейным бизнесом Лапиных. Сын владельца должен был стать соведущим, а в последствии - ведущим программ.

«Папа всегда был приглашенным ведущим на зарплате, которую то платили, то нет. В последний год зарплату обещали, обещали, но не платили вообще», - уточнила Елена.

Она добавила, что ее отец не знал о финансовых делах фирмы и не имел к такой информации допуска.

«Ни про какие их дела папа вообще не знал, или узнавал по факту например - что они открывали кафе в Останкино», - добавила дочь ведущего.

Она подчеркнула, что ее отец был наемным работником. Авторские права на выходившие программы принадлежали Лапиным.

«После 50 лет передачи папа хотел выйти из учредителей, когда уже ни зарплату не платили, и не бывал там, не вел передачу. Оказалось, что это не так просто, и адвокат посоветовал оставить все как есть. Зарегистрироваться просто, а выйти сложно», - подытожила Елена.

Она предположила, что Лапины старались удержать передачу, чтобы передать ее сыну. В итоге, у них накопились долги, к которым ее отец не имел отношение.

Ранее стало известно, что у АСС-ТВ образовалась задолженность по договору об оказании услуг в период с 2017 по 2018 год. Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании средств в пользу телецентра.

Долги Суд Зарплаты Телевидение Москва

Новости по теме