Церемония прощания со Светличной пройдет 20 ноября
Актрису Светлану Светличную проводят в последний путь 20 ноября. Церемония прощания состоится в Доме кино, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.
Звезду «Бриллиантовой руки» похоронят на Ваганьковском кладбище.
Светличная скончалась 16 ноября на 85-м году жизни. Она умерла в хосписе после продолжительной болезни. В марте у артистки был инфаркт миокарда, после чего ее поместили в больницу.
Актриса театра и кино, режиссер Светлана Дружинина выразила соболезнования родственникам покойной. Она назвала Светличную талантливой, красивой и умной женщиной. По ее мнению, смерть легендарной артистки стала потерей для отечественного киноискусства.
Ее коллега, актриса театра и кино Светлана Немоляева рассказала о незабываемой индивидуальности Светличной. Она была интересной личностью, отметила артистка.