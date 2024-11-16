Церемония прощания со Светличной пройдет 20 ноября

Звезду «Бриллиантовой руки» похоронят на Ваганьковском кладбище.

Светличная скончалась 16 ноября на 85-м году жизни. Она умерла в хосписе после продолжительной болезни. В марте у артистки был инфаркт миокарда, после чего ее поместили в больницу.

Актриса театра и кино, режиссер Светлана Дружинина выразила соболезнования родственникам покойной. Она назвала Светличную талантливой, красивой и умной женщиной. По ее мнению, смерть легендарной артистки стала потерей для отечественного киноискусства.

Ее коллега, актриса театра и кино Светлана Немоляева рассказала о незабываемой индивидуальности Светличной. Она была интересной личностью, отметила артистка.