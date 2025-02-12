12 февраля 2025, 13:40

Церемония прощания с Олегом Стриженовым началась на Троекуровском кладбище

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На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Невестка покойного, актриса и телеведущая Екатерина Стриженова, рассказала, что накануне играла спектакль в Санкт-Петербурге и к ней подходили люди, выражая соболезнования и тепло вспоминая роли ее свекра.

«Для нашей семьи он, в первую очередь, близкий человек. И дедушка, и отец. Мало кому Бог дает возможность увидеть правнуков. Ему Бог такую возможность дал», - рассказала она.

Стриженов умер 9 февраля в одной из больниц Москвы. Актеру было 95 лет. Соболезнования его родным и близким выразил президент Владимир Путин.

По просьбе самого артиста семья отменила гражданскую панихиду в Доме кино, сообщив, что желающие проститься с ним смогут сделать это на отпевании или на кладбище.

СССР Кино Актеры Москва
12 февраля 2025, 11:09
Армянский бизнесмен сорвал планы по открытию ювелирного бутика «русской невесты» Джонни Деппа
РИА «Новости»
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Ювелирная компания русской невесты актера Джонни Деппа оказалась в руках предприимчивого бизнесмена из Армении. Об этом сообщил Telagram-канал Mash.

По информации источника канала, мужчина якобы вторгся в доверие к 28-летней Юлии Власовой, которая с прошлого года встречается с голливудской звездой, и планировала запустить в России бренд Solomon. Предприниматель зарегистрировал и оформил все необходимые документы на себя, а Власовой предложил быть только лицом компании.

Такое положение дел не устроило модель и она заявила, что не будет открывать ни физический, ни онлайн-ювелирный магазин, а свой новый бизнес запустит не в России.

До этого Mash сообщал, что в Москве появится ювелирный магазин Джонни Деппа. Управлять бутиком должна была невеста актера из Екатеринбурга. Они планировали продавать элитные кольца, колье и другие изделия из якутских бриллиантов.

Об отношениях Деппа с россиянкой стало известно прошлым летом. Источники из окружения артиста рассказали, что Власова познакомилась с актером во время международного кинофестиваля в Карловых Варах. Их первая встреча состоялась три года назад.

Армения Россия Бизнес Актеры Джонни Депп
12 февраля 2025, 05:15
«Без тюнинга и обвеса». Алексей Воробьев озвучил требования к будущей невесте
РИА «Новости»
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Певец и актер Алексей Воробьев собрался жениться, но не на любой девушке, а на даме, соответствующей озвученным им критериям. Свои предпочтения артист озвучил в соцсетях.

Воробьеву 37 лет, и он еще ни разу не был женат. И вот он неожиданно заговорил о свадьбе, причем подробно описал, какую именно женщину хочет видеть рядом с собой. Идеальную невесту при этом почему-то сравнил с машиной.

Певец признался, что ему не хватает сейчас «отчаянного веселья в жизни». Своими откровениями он поделился с подписчиками, когда возвращался домой из спортзала.

Воробьев обратился к одиноким дамам, отметив, что ищет умную, красивую и желательно талантливую невесту. Но последний пункт не является обязательным, так как у него самого таланта с избытком.

«Пробег варьируемый, все-равно у всех скручен, в оригинальном корпусе, без рестайлинга, тюнинга и обвеса», - иронично подчеркнул артист.

Не забыл Воробьев упомянуть и про свои достоинства, отметив, что у него отличное чувство юмора. Но далеко не все оценили список требований певца.

«Какой же мерзкий и самовлюбленный тип, как оказалось, видите ли талант у него на 10-х… хватит, пацан, а ты не зазвездился?», - поинтересовалась она из подписчиц.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что гонорар Воробьева , переехавшего в США, составляет около девяти миллионов рублей за один концерт.

Женщины Музыка Брак Красота Алексей Воробьев
12 февраля 2025, 01:59
Умер актер из «Форсажа» и «Ангелов Чарли» Питер Нэви Туяасосопо
Freepik
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Американский актер Питер Нэви Туясосопо скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщил журнал Forbes.

Актер умер 11 февраля от сердечного приступа в Финиксе, штат Аризона. Сын актера Питер сообщил о его смерти в соцсетях.

«Мой отец прожил удивительную жизнь, и его влияние на нас не заканчивается здесь. Мы продолжим жить с ним в душе, и как бы нам ни было грустно, он, без сомнения, на небесах со своими братьями, сестрами, родителями, дочерью и Иисусом, и ему больше не больно», - написал он.

Туясосопо родился 22 декабря 1963 года в Калифорнии. На телеэкранах он впервые появился в 1991 году, когда сыграл в картине «Необходимая грубость».

Наибольшую популярность ему принесло участие в фильме про гонщиков «Форсаж». При этом он запомнился зрителям также по ролям в картинах «Бэтмен и Робин», «Ангелы Чарли», «Уличный боец» и «Царь скорпионов».

Всего в его фильмографии порядка 45 кинопроектов. Последней работой стала роль в сериале «Новенькая».

Смертность Кино Запад Актеры
11 февраля 2025, 22:32
Лолита заявила, что депутату из Красноярска нужен хороший мужик
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Певица Лолита Милявская ответила на призывы депутата заксобрания Красноярского края Елены Пензиной к отмене ее концертов. В комментарии «Известиям» артистка сообщила, что желает местной общественнице найти хорошего мужчину.

«Она же занимается коммуналкой, а коммуналка - это сложнее. Это же канализация, вывоз мусора, а травить Милявскую проще. <…> Я ей желаю хорошего мужика, женщина сразу добреет», - сказала певица.

По словам Лолиты, из-за отмены выступлений она понесла большие убытки. Благодаря концерту в Красноярске она сможет покрыть расходы на сегодняшнее появление на сцене и частично на отмененный концерт в Томске. За поездки в остальные города Милявской придется отдавать свои накопления.

Артистка отметила, что не держит ни на кого зла и верит, что это все временно. Ведь за 40 лет на сцене происходили разные ситуации. Сейчас для Лолиты главное выплатит зарплаты своим сотрудникам.

Депутат Пензина в своем Telegram-канале выступила против концертов Милявской в Красноярске. В ответ Лолита пригласила ее на выступление, пообещав предоставить микрофон, чтобы «в глаза высказать все претензии».

Ранее стало известно, что после массовой отмены концертов по требованиям активистов Милявская объявила о подготовке обращения в Следственный комитет.

Концерты Депутаты Лолита Милявская Красноярский край

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