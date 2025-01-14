14 января 2025, 10:34

Церемония прощания с Евгенией Добровольской началась в Москве

РИА «Новости»
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В Москве началась церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской. Об этом сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова, которому актриса отдала много лет.

«Сегодня мы провожаем в последний путь Евгению Добровольскую. Родного человека, актрису-явление, без которой немыслим Художественный театр трех последних десятилетий», - заявили в театре.

Гражданская панихида проходит на основной сцене в Камергерском переулке, после чего актрису отпоют в храме Святителя Николая на Трех Горах и похоронят на Троекуровском кладбище.

Добровольская умерла 10 января. Точную причину смерти в театре не назвали, но отметили, что артистка в последний год боролась с тяжелой болезнью. За многолетнюю карьеру она сыграла больше 100 ролей в театре и кино. Ей было 60 лет.

Россия Театры Актеры Москва
14 января 2025, 11:09
«Душа выдохнула». Хабенский простился с Добровольской
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Художественный руководитель Московского художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский простился с актрисой Евгенией Добровольской. В начале речи он процитировал критика Анатолия Смелянского, с которым разговаривал накануне траурной церемонии.

«Когда уходит из жизни такая актриса, как Женя Добровольская, невозможно описать чувства оставшихся. Тех, кто с ней играл на сцене или хотя бы раз был обожжен выплеском таившейся в ней эмоциональной силы. Этой силе нет еще точного названия», - привел Хабенский слова историка театра.

Затем он взял слово и заметил, что страдания и невыносимые боли, которые мучили актрису, остались позади.

«Душа выдохнула. Думаю, ее душа радуется оттого, какое огромное количество людей сегодня пришло на ее последний выход на сцену Московского художественного театра», - заключил Хабенский.

Народная артистка России Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января. В последний год она боролась с тяжелым заболеванием.

Россия Театры Актеры
14 января 2025, 05:48
Похлопала по ягодицам. Раскрыт тайный смысл шалости Миддлтон на премии BAFTA
РИА «Новости»
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Кейт Миддлтон игриво похлопала принца Уильяма по ягодицам на красной дорожке кинопремии BAFTA в 2023 году, публично проявив чувства к мужу, но этот жест нечто большее, чем просто флирт. Так считает эксперт по языку тела Джуди Джеймс, сообщило издание The Sun.

Джеймс считает, что дерзкая выходка принцессы Уэльской была не просто сигналом флирта. По ее словам, та сначала подняла правую руку и отвела большой палец в сторону, чтобы показать желание взяться за руки.

«Уильям не ответил ей взаимностью. На это Кейт похлопала его по ягодицам», - отметила эксперт.

Пропустивший невербальный сигнал принц Уильям оценил флирт со стороны супруги, подняв большой палец вверх. По словам Джейс, это «классический сигнал языка тела мужчины, указывающий на удовольствие».

Эксперт также отметила, что пара выглядела совершенно расслабленной и чаще, чем обычно, смотрели друг другу в глаза, их прикосновения также участились.

Издание отметило, что в 2024 году Кейт Миддлтон пропустила мероприятие из-за проблем со здоровьем, поэтому принц Уильям прошел по красной дорожке один.

Ранее принц Уильям рассказал о самом неудачном подарке , который когда-либо делал супруге. Им оказался бинокль.

Великобритания Королевская семья Британии Брак Принц Уильям Кейт Миддлтон
13 января 2025, 19:43
Стилист Рогов раскрыл самый необычный модный тренд 2025 года
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Главным модным трендом 2025 года станет рыцарская эстетика. Об этом сообщил стилист и телеведущий Александр Рогов в своем Telegram-канале.

«Поговаривают, в этом году одним из самых ярких направлений в моде станет Knight Core - так называемая рыцарская эстетика», - написал он.

Рогов пояснил, что в тренде будут крупные украшения, аксессуары из металла, кольчуга, кожа и имитация рыцарских лат. Модницам стилист порекомендовал обратить внимание на полупрозрачные платья и блузы, а также носить корсеты.

Ранее россиянам рассказали, что одежда в рабочем стиле снова станет актуальной. В образах стоит использовать потертые куртки, комбинезоны, жилеты и растянутые «штаны плотника». По словам стилиста Алеко Надиряна, вдохновение для создания модного образа можно почерпнуть в гараже у родственников.

Мода Одежда
13 января 2025, 16:05
Певица Акула тайно вышла замуж за композитора Бабаева
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Тайную свадьбу до рождения дочери сыграли певица Акула (настоящее имя — Оксана Почепа) и композитор Игорь Бабаев. Как сообщил StarHit, пара узаконила свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

Тайную свадьбу до рождения дочери сыграли певица Акула (настоящее имя - Оксана Почепа) и композитор Игорь Бабаев. Как сообщил StarHit , пара узаконила свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

Предложение о браке исполнительница хит «Такая любовь» получила на съемках программы «Ну-ка, все вместе!», где пара выступала в качестве участников. Бабаев прямо на площадке достал кольцо и предложил певице «разделить быт и кров».

Отвечая на вопрос о тайной церемонии, певица призналась, что день свадьбы обрела счастье на всю жизнь вместе со своим возлюбленным. Она добавила, что к моменту помолвки уже была беременной.

«Церемония прошла умиротворенно - без фанфар и перьев. И наше будущее будет таким же мирным и уютным, как этот ясный день», - добавила Акула.

Ранее певица призналась, что ее фанаты чаще всего дарят ей на концертах фигурки акул , а также дарят ей позитивные эмоции. Она добавила, что не видит ничего плохого в том, чтобы приглашать зрителей на сцену, чтобы спеть с ней любимые хиты.

Свадьбы Россия Музыка Шоу-бизнес Артисты

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