«Целый день в ментовке держали». Лидера «Коррозии металла» избили за фальшивые деньги

«Сегодня утром я пошел за сигаретами в магазин. <…> За день до этого приобретал у них тоже, и они мне сдачу дали 4,5 тысячи рублей. [Женщины] сразу заорали, что деньги фальшивые, хотя сами мне сдали», - пояснил он.

Троицкий рассказал, как сначала какой-то мужчина ударил его пластиковой бутылкой по голове. Музыкант потерял сознание, а когда очнулся, увидел сотрудника частной охранной организации.

«Приехал какой-то непонятный чоповец в полном камуфляже, стал избивать меня, потом приехали сотрудники полиции. Оштрафовали меня на 500 рублей, целый день в ментовке держали», - рассказал Паук.

Правоохранители, по словам Троицкого, обыскали его квартиру на предмет печатной типографии. В конце концов мужчину отпустили. Он получил сотрясение мозга и мелкие травмы. Еще раз идти в полицию, уже с собственным заявлением, собеседник 360.ru не планирует.

«Кому и что доказывать? Что я не слон? <…> Я все это увязываю с продолжением нижегородской истории», - сказал рокер.

В апреле трех участников «Коррозии металла» задержали после концерта в Нижнем Новгороде и оштрафовали за демонстрацию нацистской символики. Музыканты обвинили силовиков в неоправданной жестокости и приостановили концертную деятельность.