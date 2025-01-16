Бывший возлюбленный Волочковой загремел в тюрьму

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Материалы уголовного дела по статье о крупном мошенничестве поступили в суд в апреле 2024 года, решающее заседание прошло 16 января. Дюран получил семь лет колонии общего режима.

Афера заключалась в том, что мужчина убедил более чем 40 бизнесменов вложиться в компанию Family Desert, сообщил Telegram-канал «112». Собрав 100 миллионов рублей, Дюран скрылся.

Среди пострадавших - бывшая жена певца Стаса Пьехи. Правоохранители объявили мужчину в розыск и заочно арестовали, но схватили совершенно случайно - за драку с одним из обманутых инвесторов.

Волочкова познакомилась с Дюраном в октябре 2022 года. Он вручил балерине букет цветов.