Бывший участник «Дома-2» заявил о лечении зависимости в Таиланде

«Я здесь, в Таиланде, уже год нахожусь. Называется процедура рехаб, если кто знает. Кто нет, пусть поинтересуются», - рассказал Меньщиков.

Подробности о своей зависимости он предпочел утаить, так как программа была не о нем. Звезду «Дома-2» попросили прокомментировать смерть Аллы Касперович, которая погибла в Таиланде при загадочных обстоятельствах.

Как оказалось, Меньщиков неоднократно приходил в бар, где отдыхала девушка со своим супругом, общался с ними.

По словам шоумена, смертность россиян возросла из-за большого турпотока, а Алла могла скончаться из-за злоупотребления ромом.

«Я слышал, что девчонка утонула. Ну, наверное… Ну что - выпила лишнего, а тут ром, знаете, какой», - добавил артист.

Тело россиянки нашли на пляже в пригороде Паттайи в конце февраля. Полицейские исключили версию об ограблении, так как рядом с местом ЧП обнаружили вещи девушки, телефоны, плеер и деньги.