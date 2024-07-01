Бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков развелся с женой

По словам 47-летнего шоумена, его бывшая супруга уже 20 лет живет в Таиланде. Чуть больше года назад он тоже переехал к ней. Меньщиков попытался наладить на новом месте бизнес, однако дела у него не пошли.

Пока я жил в Таиланде, все думал: «Когда же домой? когда же в Москву? когда же на родину?» Хотя, если честно, там было как у Христа за пазухой. Но я все это время думал: «Не удавиться бы с тоски! Я нужен Москве, я нужен России, и это взаимно», - признался экс-участник «Дома-2».

По его словам, 8 Марта он объявил жене о возвращении в Москву. Он добавил, что ближе к дате вылета, их отношения все сильнее накалялись.

Ранее Меньщиков прошел курс лечения в реабилитационном центре. Подробности о своей зависимости он не разглашал.