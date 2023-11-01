«Бывший муж». Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева раскрыла имя нового актера в ситкоме

На кадрах Бочкарева сняла себя и двух человек на фоне - Дарью Сагалову, сыгравшую дочь главных героев и Тимура Батрутдинова, которого ранее не было в сериале. По словам Натальи, мужчина снимется в перезапуске проекта. Кого именно сыграет актер - неизвестно. Однако актриса дала поклонникам небольшую наводку.

«Кто это? Угадайте. Наш новый жених? Бывший муж? Хотя, кто знает… Сегодня бывший, завтра настоящий», - весело продекламировала знаменитость.

Еще в начале июля стало известно о перезапуске популярной комедии «Счастливы вместе». В проекте появятся бессменные Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

Ранее стало известно, почему звезда «Счастливы вместе» Юлия Захарова,сыгравшая Лену Полено, вела себя странно на похоронах коллеги Вячеслава Гришечкина. Как заявили в окружении артистки, сейчас она испытывает трудности.