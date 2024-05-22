Бывший муж Татьяны Булановой вновь решил жениться
Бывший муж певицы Татьяны Булановой экс-футболист Владислав Радимов показал своим подписчикам в соцсетях фотографию возле Дворца бракосочетаний в Санкт-Петербурге. Рядом с ним на снимке была его возлюбленная, предпринимательница Анастасия Кулешова.
Радимов также опубликовал пост со страницы 42-летней невесты, в котором было представлено уведомление на государственную регистрацию заключения брака.
При этом Буланова порадовалась за бывшего мужа и даже публично пожелала ему счастья.
«Здоровья им и счастья. Пусть у него все сложится в жизни. Говорю это искренне, без сарказма», - написала она в социальных сетях.
Ранее Буланова призналась, что с одним из бывших мужей ей было страшно разводиться. Она назвала одного из экс-супругов абьюзером и заявила, что ей приходилось вести раздельный бюджет.