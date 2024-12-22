22 декабря 2024, 04:54

Бывший муж Седоковой одолжил у нее миллион рублей перед смертью

РИА «Новости»
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Латвийский баскетболист Янис Тимма перед разводом с Анной Седоковой одолжил у нее миллион рублей, чтобы выплатить алименты на сына. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на подругу певицы.

Артистка последний раз видела спортсмена за две с половиной недели до его гибели. Он тогда умолял ее попробовать начать все заново и не разводиться, но Седокова отказала.

Тимма заявил, что тогда сведет счеты с жизнью. В это же время баскетболист жаловался товарищам на проблемы в спорте и семье, а также финансовые неурядицы. Пара развелась в декабре.

Сейчас Седокова находится в больнице под капельницей. В Следственном комитете РФ ее планируют допросить по уголовному делу о «Доведении до самоубийства».

Ранее знакомые покойного Тиммы рассказали, что у спортсмена не было накоплений , поэтому и возникли проблемы с деньгами на его похороны. По мнению окружения баскетболиста, большую часть денег он тратил на Седокову, когда они вместе жили.

Смертность Музыка Громкие разводы Деньги Анна Седокова
20 декабря 2024, 21:01
«Получил большой урок». Отец Шарлота — о предъявленных сыну обвинениях
РИА «Новости»
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Наказание в семь лет и пять месяцев колонии запросил прокурор для певца Эдуарда Шарлота* на прениях в Самарском областном суде. Отец артиста Валерий в беседе 360.ru заявил, что сыну предъявили обвинение по четырем статьям.

«Сегодня на судебном заседании прокуратура заявила, что по статье 282 УК РФ правоохранители подтверждений не нашли. Именно по этой статье Эдуарда признали экстремистом и внесли в список Минюста об иноагентах. Получается, что по этой статье он отсидел лишние полгода», - сказал он.

Мужчина рассказал, что также Шарлоту* предъявили обвинение статье 325 «Уничтожение документа», но на заседании выяснилось, что это административное нарушение. Также по двум статьям состоялось примирение сторон. Однако прокуратура посчитала по этому эпизоду 4,5 года. И примерно столько же еще по двум.

«Существует принцип поглощения для статей легкой и средней тяжести, тем более одной уже нет. Поэтому должен был оглашен максимальный срок в 4,5 года, учитывая, что год Эдуард уже отсидел. Но с учетом того, что применился принцип сложения, получилось 7,5 года», - объяснил собеседник 360.ru Отец артиста предположил, что на следующем заседании судья оценит выступление защиты, прокуратуры и предъявит обвинение на основе своих подсчетов и выводов.

«Сын получил большой урок и за это время научился держать удар. Несмотря на это, внешне он выглядит очень неплохо, но, конечно, ему потребуется психологическая реабилитация», - добавил мужчина.

Заседание суда, в ходе которого Шарлоту* вынесут окончательный приговор, состоится 27 декабря. Родственники артиста надеются, что с учетом примирения сторон огласят более короткий срок.

На прениях в Самарском областном суде 20 декабря прокурор запросил для певца Шарлота* наказание в семь лет и пять месяцев колонии. Также певца могут оштрафовать на 299 тысяч рублей.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Суд Прокуратура РФ Приговоры Певец Шарлот Артисты
20 декабря 2024, 13:17
«Не забуду никогда». Бывшие участницы «Дом-2» отреагировали на продажу поляны в Истре
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В СМИ появилась информация, что первую поляну «Дом-2» в Истре выставили на продажу. Купить площадку можно за 690 миллионов рублей. В свое время место стало родным для участников шоу, ведь они строили не только новое жилище, но и романтические отношения. 360.ru связался с бывшими участницами программы и разузнал, как телестройка повлияла на их жизнь.

«Дом-2» как школа жизни Бывшая участница телепроекта, ведущая Нелли Ермолаева заявила, что с передачей у нее связано много трепетных воспоминаний.

«Это мой опыт, период в жизни, который не забуду никогда. Я ни о чем не жалею. <…> Я набралась там мудрости, это огромная школа жизни», - рассказала она.

По словам Ермолаевой, если бы в свое время она не оказалась на «Дом-2», то не стала бы тем, кем сейчас является. Женщина открыла эту программу для фанатов с другой стороны.

На телестройке Нелли старалась обучаться новому. Например, получила необходимые навыки телеведущей, открыла свой салон красоты, записывала песни и устраивала разные мероприятия.

«Мне всегда было интересно быть в каком-то движении. <…> идти на шаг вперед», - призналась Ермолаева.

Однако активность и предприимчивость Нелли иногда не нравилась другим участникам. По словам Ермолаевой, некоторые осуждали ее за идеи. Несмотря на это, она стала первой, кто открыл шоу с другой стороны.

К продаже прошлого участка съемок «Дом-2» Ермолаева отнеслась спокойно. Ведущая отметила, что в каждом месте есть свои плюсы. Когда шоу снимали в Истре - были другие времена и люди.

Участок в Истре продается давно Также 360.ru связался с экс-участницей шоу Надеждой Ермаковой. Она тоже спокойно приняла новости о продаже участка в Истре.

«Он уже давно продается. Это не секрет. Земля была в аренде, сменились продюсерский центр и продюсер. Видимо, старый продюсер поставил на продажу», - сказала она.

По мнению Ермаковой, это всего лишь место съемок. На эмоции, полученные от проекта, местоположение поляны не повлияло. Свое участие в «Дом-2» женщина сравнила с поездкой в пионерский лагерь.

«Это юность. Весело, как в пионерском лагере. [Нам было по] 20 лет, конечно, это все в новинку», - заявила Ермакова.

Также Надежда отметила, что старая поляна не отличается от нынешней, где сейчас проходят съемки шоу. Отстроены площадки одинаково. При этом второй участок удобнее из-за доступности метро.

Фанаты Истра Отношения Шоу Дом-2
20 декабря 2024, 08:40
Цискаридзе объяснил, почему его рассмешили разговоры об отмене русской культуры
РИА «Новости»
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После начала «Щелкунчика» все начнут танцевать под русскую музыку, несмотря на отмену российской культуры на Западе. Об этом заявил артист балета и педагог Николай Цискаридзе в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой.

«Когда начались разговоры про отмену русской культуры, я засмеялся громче всех и сказал: „Подождите, дайте Christmas time (время рождественских праздников - прим. ред.), начнется „Щелкунчик“ и все забудут про отмену, все будут танцевать под русскую музыку», - заявил Цискаридзе.

Также педагог раскритиковал нынешний «Щелкунчик» Большого театра. По его словам, спектакль «смотреть невозможно», он не имеет никакого отношения к той постановке, которая должна быть. Кроме того, у концерта очень плохой состав. По мнению Цискаридзе, в театре не служат люди, готовые отрепетировать такой спектакль.

Праздники Концерты Музыка Спектакль Интервью Театры Запад Артисты Большой театр
20 декабря 2024, 08:14
«Невозможно смотреть». Цискаридзе раскритиковал состав «Щелкунчика» в Большом театре
Телеканал «360»
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Балет Большого театра «Щелкунчик» не имеет ничего общего с настоящим «Щелкунчиком», который там должны показывать. Такое мнение выразил артист балета и педагог Николай Цискаридзе в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой.

«„Щелкунчик“ Большого театра смотреть невозможно. Это не имеет никакого отношения к тому настоящему „Щелкунчику“, который там должен быть», - заявил он.

Цискаридзе объяснил, что в России танцевали этот балет в прямом эфире на протяжении последних 60 лет, ничего нового в проходящем сейчас «Щелкунчике» не произошло.

«Ничего нового никто не увидит. Увидят просто очень плохой состав», - сказал артист балета.

По его словам, в Большом театре нет людей, которые смогут отрепетировать этот спектакль.

Это уже не первый раз, когда Цискаридзе критикует «Щелкунчик». Ранее он отмечал, что спектакль поставил «не очень талантливый человек». Он также обрадовался, когда узнал о фиаско постановки и заявил, что за такие ошибки нужно «выводить на лобное место и пороть».

Россия Спектакль Интервью Театры Артисты Большой театр

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