Бывший муж Памелы Андерсон напился и достал пистолет во время интервью

Журналист навестил Рока в его доме. Он хотел подготовить материал о поддержке музыкантом кандидатуры Дональда Трампа на пост президента США. Во время интервью, как отметил Пейзнер, бывший супруг актрисы Памелы Андерсон сначала пил белое вино, а затем перешел на виски.

Артист быстро опьянел, стал делать расистские замечания и пообещал позвонить Трампу, а в завершение вечера предложил журналисту остаться на ночь. В один из моментов в руках Рока оказался пистолет.

«Он наклонился за свое кресло, вытащил черный пистолет и начал им размахивать, подкрепляя свою точку зрения», - написал автор.

Ранее близкие певицы Бритни Спирс захотели вновь вернуть ее под опеку после дебоша артистки в отеле. Ее освободили от контроля отца только в 2021 году.