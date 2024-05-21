Бывший муж Памелы Андерсон напился и достал пистолет во время интервью
Музыкант Кид Рок напился и достал пистолет во время беседы с журналистом Дэвидом Пейзнером. Интервью опубликовало издание Rolling Stone.
Журналист навестил Рока в его доме. Он хотел подготовить материал о поддержке музыкантом кандидатуры Дональда Трампа на пост президента США. Во время интервью, как отметил Пейзнер, бывший супруг актрисы Памелы Андерсон сначала пил белое вино, а затем перешел на виски.
Артист быстро опьянел, стал делать расистские замечания и пообещал позвонить Трампу, а в завершение вечера предложил журналисту остаться на ночь. В один из моментов в руках Рока оказался пистолет.
«Он наклонился за свое кресло, вытащил черный пистолет и начал им размахивать, подкрепляя свою точку зрения», - написал автор.
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