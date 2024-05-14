Бывший муж Нюши сделал признание после развода с певицей

«Любой опыт даже, если он сложный, становится возможностью узнать что-то новое, расширить свой кругозор и чему-то научиться. Каждая ситуация, которая происходит в нашей жизни, начинает казаться самой правильной, когда ты в позиции исследователя», - отметил Сивов.

По его словам, во всем необходимо находить плюсы, извлекать уроки и развиваться. Сивов пояснил, что жизненные сложности он преодолевает, глядя на мир через призму постоянного обучения.

Нюша объявила о разводе с бизнесменом в начале мая. Несмотря на разрыв, бывшие супруги сохранили теплые отношения и взаимопонимание.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.