Бывший муж Лерчек задолжал налоговой больше полумиллиона

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отказался снимать обручальное кольцо вопреки тому, что его жена Ольга Абрамова подала заявление на развод. Он пришел с символом любви и верности на пальце на концерт «Вечерний Звук», сообщил сайт kp.ru.

Шнуров презентовал новый альбом «Синяя Богиня». Он явился на выступление в голубых штанах и серой футболке, а из украшений надел лишь обручальное кольцо на безымянный палец правой руки - так, будто не развелся с женой. Абрамова подала заявление в сентябре после шести лет брака и рождения двух детей.

Именно после расставания с ней Шнуров вернулся на сцену. В одном из интервью он пошутил, что сделал это ради своих нынешних сожителей - шести кошек и одного кота. В новый альбом вошли 13 песен, в которых певец высмеял курсы кундалини-йоги, воспел женский целлюлит и оскорбил Земфиру*.

Предыдущая жена Шнурова Матильда начала избавляться от российских активов , в которые инвестировал певец. Она ликвидировала компании, которые отвечали за работу ее заведений общепита.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.