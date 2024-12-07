07 декабря 2024, 13:32

Бывший муж Лерчек задолжал налоговой больше полумиллиона

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Блогер Артем Чекалин задолжал налоговой службе более 700 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, экс-супруг Лерчек не заплатил налоги на сумму 734 тысячи рублей. Блогер по-прежнему остается под домашним арестом.

Суд смягчил ему меру пресечения, Чекалину разрешили видеться с близкими, в том числе с младшим братом.

В октябре СМИ сообщили, что сумма средств, которые Чекалины могли вывести за границу, может достигать миллиона долларов. Блогеры выводили деньги через ОАЭ, это продолжалось вплоть до их развода. За валютные махинации фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей. Известно о 250 миллионах рублей, выведенных на заграничные счета.

Налоги Тюрьмы Блогеры ОАЭ Аресты Деньги Блогер Лерчек
07 декабря 2024, 03:32
Шнуров появился на концерте с кольцом и вызвал бурные обсуждения
РИА «Новости»
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отказался снимать обручальное кольцо вопреки тому, что его жена Ольга Абрамова подала заявление на развод. Он пришел с символом любви и верности на пальце на концерт «Вечерний Звук», сообщил сайт kp.ru.

Шнуров презентовал новый альбом «Синяя Богиня». Он явился на выступление в голубых штанах и серой футболке, а из украшений надел лишь обручальное кольцо на безымянный палец правой руки - так, будто не развелся с женой. Абрамова подала заявление в сентябре после шести лет брака и рождения двух детей.

Именно после расставания с ней Шнуров вернулся на сцену. В одном из интервью он пошутил, что сделал это ради своих нынешних сожителей - шести кошек и одного кота. В новый альбом вошли 13 песен, в которых певец высмеял курсы кундалини-йоги, воспел женский целлюлит и оскорбил Земфиру*.

Предыдущая жена Шнурова Матильда начала избавляться от российских активов , в которые инвестировал певец. Она ликвидировала компании, которые отвечали за работу ее заведений общепита.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Отношения Громкие разводы Сергей Шнуров Шоу-бизнес
07 декабря 2024, 00:11
Павел Дуров впервые дал показания по существу в парижском суде
РИА «Новости»
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров 6 декабря явился в парижский суд. Он дал показания по существу и заявил о доверии французскому правосудию, сообщил источник радиостанции Europe1.

Дуров прибыл в суд к 10:00 (08:00 по московскому времени) в сопровождении двух адвокатов - Давида-Оливье Камински и Кристофа Энгрена. Судья впервые допросил его по существу в рамках расследования причастности мессенджера к многочисленным преступлениям.

Около полудня суд объявил перерыв. Журналисты уличили момент и поговорили с Дуровым. Он сказал лишь, что доверяет французскому правосудию.

Полиция задержала Дурова 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Суд освободил его под надзор с изъятием документов и запретом на выезд из Франции. Бизнесмен остановился в парижском отеле класса люкс Hotel de Crillon. После произошедшего Telegram изменил политику безопасности.

Париж Суд Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
05 декабря 2024, 22:04
Актера Бориса Щербакова нашли на лестнице с сотрясением
РИА «Новости»
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Народный артист России Борис Щербаков упал на лестнице и получил серьезные травмы. Скорая помощь увезла актера в больницу, сообщил Telegram-канал Shot.

Звезда фильмов «Криминальный квартет» и «Воскресный папа» упал и сильно ударился головой. Близкие нашли его на лестничной площадке 5 декабря около 00:30 и вызвали скорую помощь.

Щербаков получил перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга, он находится в состоянии средней тяжести. Сначала, по информации Shot, врачи отправили его в НИИ имени Склифосовского, затем перевели в другую больницу.

Актер пришел в сознание, сообщил Telegram-канал Baza. Он проходит лечение в отделении нейрохирургии.

В августе появились слухи о госпитализации Щербакова из-за проблем с сердцем. Он опроверг их, сообщил о хорошем самочувствии и обвинил журналистов в распространении фейков.

Медицина Актеры
04 декабря 2024, 23:43
Левкин из «На-на» перед смертью развеял миф о Пугачевой
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева не имела большого влияния на шоу-бизнес в 90-е годы. Бывший солист группы «На-на» Владимир Левкин сообщил об этом незадолго до смерти в интервью журналу «7 Дней».

Музыкант пересекался с примадонной на концертах и мероприятиях. Пугачева произвела на него хорошее впечатление, несмотря на эксцентричный характер. Левкин подтвердил, что певица имела фаворитов и помогала им, но не согласился с тем, что она могла закрыть кому-то путь на сцену.

«Влияние она определенно имела, но я бы не стал утверждать, что она прямо-таки перекрывала кому-то кислород», - сказала он.

Левкин умер на 58-м году жизни от рака лимфатической системы. Он прошел химиотерапию и пересадку костного мозга, но не смог побороть болезнь. Продюсер и композитор Бари Алибасов заявил, что музыкант внес большой вклад в развитие «На-на», но после ухода не смог сделать сольную карьеру.

Алла Пугачева Шоу-бизнес

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