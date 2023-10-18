Бывший муж Бузовой футболист Дмитрий Тарасов задолжал более 205 тысяч рублей
Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России, экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов задолжал по кредитам более 205 тысяч рублей. Такая сумма указана в Банке данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Согласно данным ФССП, спортсмен накопил кредитных обязательств на 205 838 рублей. Исполнительное производство служба возбудила 6 октября.
Тарасов играл за «Локомотив» с 2010 по 2019 годы, завоевал золото чемпионата России и трижды выигрывал Кубок страны. Ранее футболист рассказывал, что на пике карьеры в сезон зарабатывал более двух миллионов евро. Тарасов признал, что хотел бы потратить их по-другому, не так, как тогда. Сейчас спортсмен имеет недвижимость и содержит прислугу.
В Москве легенда мирового хоккея Александр Овечкин посетил вечеринку, на которой станцевал с Ольгой Бузовой под песню «Мало половин». Артистка разместила в социальных сетях видеоролик, на котором видно, как Овечкин обнимает певицу и целует в щеку.